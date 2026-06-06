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衝快車道？騎士自撞台13線槽化線防撞桿 人倒地機車橫躺快車道

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名男性機車騎士行經苗栗縣竹南往造橋方向的德照橋時，疑似在出口路段想轉入禁行機車的快車道，不料撞上槽化線分隔用的防撞桿後自摔倒地，兩支防撞桿斷裂，機車橫躺在快車道，騎士摔倒在下橋出口處，後方車輛見因狀紛紛閃避。事故過程被網友PO上社群平台。竹南警分局表示，當事人迄今未報案，事故原因待調查釐清。

竹南警分局表示，員警今天執行網路巡邏時，發現有民眾在社群平台張貼汽車行車記錄器影像，畫面中一名騎普通重機的騎士疑似欲駛入快車道，過程中自撞槽化線上的防撞桿後倒地，自摔畫面引發網友討論。

經警方初步檢視影像，機車行經台13線德照橋往造橋方向路段時，疑似要駛入禁行機車道，隨即撞擊槽化線分隔設施而自摔，但警方迄未接獲當事人報案，提醒機車駕駛人應依道路標誌、標線及號誌指示行駛，切勿違規進入禁行機車車道或任意跨越、行駛槽化線，以維護行車安全。

一名男性機車騎士行經苗栗縣竹南往造橋方向的德照橋時，疑似在出口路段想轉入禁行機車的快車道，不料撞上槽化線分隔用的防撞桿後自摔倒地。圖／警方提供
一名男性機車騎士行經苗栗縣竹南往造橋方向的德照橋時，疑似在出口路段想轉入禁行機車的快車道，不料撞上槽化線分隔用的防撞桿後自摔倒地。圖／警方提供

車道 機車騎士

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