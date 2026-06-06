雲端伺服器大廠南科工程師休假突回公司 凌晨全身著火倒地原因待查

知名AI概念股大廠南科園區伺服器子公司一名男性工程師，今天休假，但凌晨突回公司，在廠外全身著火，消防局獲報派員到場搶救、估計全身50%以上二度燒燙傷，送奇美醫院救治，身上起火原因待查。

台南市消防局凌晨2時4分獲報南科某伺服器大廠有員工著火，派遣南科分隊人車前往。

消防局表示，南科車組於2時17分到場，評估傷者臉、頸四肢超過50%二度燒燙，由救護人員持續降溫送醫。

據了解，這名40多歲男子今天休假卻在凌晨返回公司，隨即全身著火躺在公司外道路，在場其他員工見狀況立以滅火器滅火並報案。警方查訪，男子曾反映工作壓力很大，是否與身上著火有關仍待調查。

消防員指出，現場除降溫、清理保護皮膚減輕傷害及後續急救處理，由南科分隊護車送至永康奇美醫院救治。傷者到院時意識仍清楚，詳細受傷原因及案情，由保二總隊警方等相關單位調查釐清。

消防局提醒民眾，發現身旁親友出現情緒低落、壓力過大或異常行為，應主動關心並陪伴尋求協助。遇緊急狀況應立即打119或110通報求助。

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