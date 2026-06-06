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北市東區電信招牌掉落 9旬婦與看護遭砸送醫、3輛機車受損

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市東區商圈今天下午發生招牌掉落意外。大安區忠孝東路四段一間台灣大哥大門市，外牆招牌下午3時許突然掉落，砸中行經騎樓的2名女子，另波及路旁3部機車。警消獲報趕抵，將2名傷者送往國泰醫院治療，送醫時傷者意識清楚。

消防局下午3時33分獲報，指忠孝東路四段有店家招牌掉落砸傷路人。救護人員到場後發現，傷者分別是90歲女子及65歲女子；90歲女子右手臂輕微擦傷，65歲女子右手腕骨折，兩人均意識清楚，經救護車送醫。

據了解，2名女子疑為照護關係，事發時行經門市前方，不料招牌突然從外牆掉落，當場砸中兩人。現場另有3部停放機車受損，其中1部前擋泥板擦損、右前照後鏡損壞，另2部右前照後鏡受損。

警方到場後先拉起封鎖線，避免招牌殘件再度掉落造成危險，並通知店家、屋主及相關單位到場處理。後續將釐清招牌是否因固定結構鬆脫、老化或其他因素掉落，相關維護責任仍待調查。

台北市忠孝東路一家電信公司招牌掉落，砸傷兩名路人。記者廖炳棋／翻攝
台北市忠孝東路一家電信公司招牌掉落，砸傷兩名路人。記者廖炳棋／翻攝

台北市忠孝東路一家電信公司招牌掉落，砸傷兩名路人。記者廖炳棋／翻攝
台北市忠孝東路一家電信公司招牌掉落，砸傷兩名路人。記者廖炳棋／翻攝

台北市忠孝東路一家電信公司招牌掉落，砸傷兩名路人。記者廖炳棋／翻攝
台北市忠孝東路一家電信公司招牌掉落，砸傷兩名路人。記者廖炳棋／翻攝

北市 國泰醫院 騎樓

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