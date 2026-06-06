士林棋牌社涉麻將賭博「每分鐘收1元場地費」 警抄2次後強勢斷水電

台北市士林區環河北路三段一間掛羊頭賣狗肉、假借「競技協會」為名的棋牌社，一年內被警方查獲兩次，為了淨化轄內治安，警方昨天會同市府建管處、台電及台水公司執行強制斷水、斷電處分，拔除不法業者營業命脈，宣示公權力不容挑戰。

警方指出，該間棋牌社位在環河北路三段，對外宣稱是以「訓練競技選手」為名，實則暗中經營賭場，經長期蒐證，去年10月31日和今年2月12日兩度直搗黃龍，共查獲負責人1名、員工4名及賭客48名，查扣賭資19萬3700元、抽頭金10萬5465元，以及合計價值65萬2000元的籌碼。

據了解，該間棋牌社主要以麻將供人賭博，以每分鐘收取1塊錢當茶水費、場地費藉此抽頭盈利。

儘管負責人和賭客都被依賭博罪嫌送辦，且被市府列管，但業者無視公權力，仍心存僥倖持續違規營業，為徹底斬斷犯罪溫床，士林警方昨天早上10點30分，強勢聯合北市府相關局處，對該場所執行斷水斷電作業。

士林警方強調，維護社會治安沒有灰色地帶，將持續針對轄內各類涉嫌不法經營之場所進行高密度臨檢與掃蕩，任何企圖以話術包裝非法行為的不肖業者切勿以身試法，必定結合市府行政資源「查緝到底、絕不寬貸」，共同為市民守護安全、宜居的生活環境。

士林警方對轄內環河北路三段上、被查獲兩次的棋牌社，會同市府建管處、台電及台水公司執行強制斷水、斷電處分。記者翁至成／翻攝

台北市士林區環河北路三段一間掛羊頭賣狗肉、假借「競技協會」為名的棋牌社，一年內被警方查獲兩次。記者翁至成／翻攝

士林警方對轄內環河北路三段上、被查獲兩次的棋牌社，會同市府建管處、台電及台水公司執行強制斷水、斷電處分。記者翁至成／翻攝