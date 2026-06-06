曾疑感情問題情緒不穩…龍山寺旁巷內50歲女子陳屍 警相驗排除外力

台北市萬華區西園路一段巷內，5日中午傳出女子陳屍案。當時下著大雨，有民眾行經龍山寺旁巷弄，發現一名女子明顯死亡，立即報警。警方到場封鎖現場，確認死者是50歲曾姓女子，初步調查未發現外力介入，後續報請檢方相驗。

警方了解，曾女近期常出現在西園路一段附近，情緒狀況不穩，曾多次有自傷行為，警方先前也曾到場勸阻。據了解，曾女疑因感情問題，多次在附近情緒激動，向旁人提及遭人始亂終棄。

警方通知家屬到場，曾女兒子也到派出所說明，表示不清楚母親死亡原因，對死因暫無意見。檢警相驗後，初步排除他殺，遺體已交由家屬處理後事。

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