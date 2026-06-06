影／國三鶯歌北上路段疑未保持安全車距 釀9車連環追撞事故

國道三號北上48公里鶯歌路段內側車道，今天上午10時許發生2起交通事故，疑未保持安全車距，釀成9車連環追撞意外，所幸僅車輛受損，無人受傷。

今天上午10時53分，國道警察第六大隊勤指中心接獲報案，國道3號北向48公里三鶯路段發生2起汽車撞擊事故，據了解，第一起事故是因吳姓男子（29歲）駕車行駛在北上內側車道，疑似未保持行車安全距離撞擊前方曾姓女子（58歲）汽車，造成4輛汽車事故。

第二起則是由胡姓男子（28歲）駕車於北上同一車道，未注意前方已有事故，前方車輛已減速慢行，直接撞擊前車劉姓男子（42歲）的汽車，導致該車再往前撞擊前車，造成5輛汽車連環追撞事故。

國道警察獲報迅速到場處理，確認這2起車禍，包括肇事及受波及車輛共有9輛且並無人受傷，各車駕駛均無飲酒情形，現場於11時23分排除。詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處3000至6000元罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳路面濕滑更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。

國道三號北上48公里鶯歌路段內側車道，今天上午10時許發生2起交通事故，疑未保持安全車距，釀成9車連環追撞意外，所幸僅車輛受損，無人受傷。記者王長鼎／翻攝

國道三號北上48公里鶯歌路段內側車道，今天上午10時許發生2起交通事故，疑未保持安全車距，釀成9車連環追撞意外，所幸僅車輛受損，無人受傷。記者王長鼎／翻攝

國道三號北上48公里鶯歌路段內側車道，今天上午10時許發生2起交通事故，疑未保持安全車距，釀成9車連環追撞意外，所幸僅車輛受損，無人受傷。記者王長鼎／翻攝