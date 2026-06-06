北市中山區醉漢「隨手攔車回家」 3車受害…女騎士尖叫逃離畫面曝光

台北市中山區昨天傳出離譜酒醉攔車事件，37歲華姓男子酒後失態，在民權東路三段馬路上攔截2輛機車和1輛計程車，不僅對騎士咆哮要求「載我回家」，更胡亂開計程車車門騷擾，行徑荒唐。警方獲報趕抵，華男一度清醒離去，但警方事後檢視相關影片，懷疑涉嫌強制罪，循線通知被害人和華男到案說明。

行車記錄器畫面曝光，華男先攔下一名女騎士要求對方載他回家，女騎士飽受驚嚇，連喊兩次「你走開」後驚險脫身，隨後，華男又盯上簡姓男騎士，簡男憤而喝斥「去搭計程車」，孰料一輛計程車恰巧經過，華男竟衝上前連續拉開車門5次，並對車內乘客大吼「下來」，行為囂張，最後因重心不穩狼狽滑倒。

警方獲報迅速到場，當時華男已渾身酒氣、醉態明顯，面對員警詢問，華男仍不斷跳針「你車在哪裡？」甚至荒謬要求員警載他回家。員警當場拒絕，無奈告知「沒辦法，我們沒有這個服務」。

警方事後嘗試聯繫華男家屬，但無人到場接應，經半小時觀察，確認華男意識逐漸清醒，且無其他安全疑慮，抄登資料後讓他自行離去。

雖然當下沒有被害人提告，但警方檢視簡男提供的行車記錄器影像後，認定華男行為可能觸犯強制罪，目前已聯繫受驚嚇的女騎士和華男到案說明。

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華姓男子昨天酒醉，路上莫名攔下2輛機車、1輛計程車，女騎士驚聲尖叫大喊後逃離，大喊「太誇張了」。圖／擷取自社會事新聞影音