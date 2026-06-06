快訊

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

疑不堪校事會議壓力！高雄某國小女老師發文問「這件事」送醫治療

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

聽新聞
0:00 / 0:00

北市中山區醉漢「隨手攔車回家」 3車受害…女騎士尖叫逃離畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區昨天傳出離譜酒醉攔車事件，37歲華姓男子酒後失態，在民權東路三段馬路上攔截2輛機車和1輛計程車，不僅對騎士咆哮要求「載我回家」，更胡亂開計程車車門騷擾，行徑荒唐。警方獲報趕抵，華男一度清醒離去，但警方事後檢視相關影片，懷疑涉嫌強制罪，循線通知被害人和華男到案說明。

行車記錄器畫面曝光，華男先攔下一名女騎士要求對方載他回家，女騎士飽受驚嚇，連喊兩次「你走開」後驚險脫身，隨後，華男又盯上簡姓男騎士，簡男憤而喝斥「去搭計程車」，孰料一輛計程車恰巧經過，華男竟衝上前連續拉開車門5次，並對車內乘客大吼「下來」，行為囂張，最後因重心不穩狼狽滑倒。

警方獲報迅速到場，當時華男已渾身酒氣、醉態明顯，面對員警詢問，華男仍不斷跳針「你車在哪裡？」甚至荒謬要求員警載他回家。員警當場拒絕，無奈告知「沒辦法，我們沒有這個服務」。

警方事後嘗試聯繫華男家屬，但無人到場接應，經半小時觀察，確認華男意識逐漸清醒，且無其他安全疑慮，抄登資料後讓他自行離去。

雖然當下沒有被害人提告，但警方檢視簡男提供的行車記錄器影像後，認定華男行為可能觸犯強制罪，目前已聯繫受驚嚇的女騎士和華男到案說明。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

華姓男子昨天酒醉，路上莫名攔下2輛機車、1輛計程車，女騎士驚聲尖叫大喊後逃離，大喊「太誇張了」。圖／擷取自社會事新聞影音
華姓男子昨天酒醉，路上莫名攔下2輛機車、1輛計程車，女騎士驚聲尖叫大喊後逃離，大喊「太誇張了」。圖／擷取自社會事新聞影音

華姓男子昨天酒醉，路上莫名攔下2輛機車、1輛計程車，期間亂開計程車門不慎跌倒，模樣狼狽。圖／擷取自社會事新聞影音
華姓男子昨天酒醉，路上莫名攔下2輛機車、1輛計程車，期間亂開計程車門不慎跌倒，模樣狼狽。圖／擷取自社會事新聞影音

計程車 酒精

延伸閱讀

台中連傳2男吸「喪屍煙彈」毒駕 BMW撞爛、車頭卡橋墩...恍惚到不行

影／連撞5車衝進店家！嘉義男酒駕失控跨雙黃線 酒測值0.42

徒步13小時60公里！失魂男夜坐潭子馬路中 暖警：載你回竹南

騎共享機車後照鏡突解體…女騎士「一手煞車一手接鏡」 客服竟笑了

相關新聞

北市中山區醉漢「隨手攔車回家」 3車受害…女騎士尖叫逃離畫面曝光

台北市中山區昨天傳出離譜酒醉攔車事件，37歲華姓男子酒後失態，在民權東路三段馬路上攔截2輛機車和1輛計程車，不僅對騎士咆哮要求「載我回家」，更胡亂開計程車車門騷擾，行徑荒唐。警方獲報趕抵，華男一度清醒離去，但警方事後檢視相關影片，懷疑涉嫌強制罪，循線通知被害人和華男到案說明。

失聯移工紅燈左轉遭攔查 被識欲逃跑被員警以過肩摔制伏

彰化分局民族路派出所巡佐翁士鈞本月4日晚間，在彰化市區發現一輛雙載機車紅燈違規左轉，經攔查檢視證件，發現乘客照片與本人不符，查出是失聯移工後，心虛企圖逃逸，幸好翁反應很快，以過肩摔及柔道將他壓制，也有熱心民眾協助，順利將他移由移民署彰化縣專勤隊處理。

高雄火車站驚傳落軌意外 28歲男跌落月台、旅客目睹驚呼通報

台鐵高雄火車站今天上午9時3分許傳落軌意外，28歲侯姓男子突然跌落月台下，有旅客目睹驚呼通報，站務人員發現打119求助，所幸當時無列車駛過，救護員將侯男救起，他意識清楚，警方已通知家屬到院，後續將依違反鐵路法函送裁處。

綠島機車今晨火警！21輛機車遭波及 消防出動3車搶救

台東縣綠島鄉今凌晨發生機車火警，停放在海明威民宿前的多輛機車突然起火燃燒，現場火勢猛烈並伴隨大量濃煙。消防人員獲報後立即趕往搶救，迅速控制火勢，所幸未造成人員傷亡，但共有21輛機車受到波及，其中9輛被燒成廢鐵。

遊覽車沒煞車！國1高雄段衝撞多車 1車翻覆3人受傷送醫

國道1號南向366公里高雄中正路段，今天晚間發生驚悚的連環追撞車禍，一名56歲王姓男子駕駛遊覽車行經該路段下交流道時，疑似未注意前方路況，直接衝撞前方因大塞車正在排隊停等的車潮，猛烈衝撞前方7自小客車，事故導致現場零件碎片散落一地，甚至有車輛被撞到側翻、車尾嚴重變形，共造成3人受傷。

母嬰同寢釀悲劇！桃園新手媽累癱熟睡 未滿2月兒遭壓覆窒息亡

桃園宋姓女子去年7月初凌晨獨力照顧出生不到60天的兒子，由於疲累不堪將孩子抱在身旁同睡，未料熟睡時身體意外壓住兒子，造成男嬰呼吸壓迫窒息亡，2小時後驚醒， 悲劇已發生，桃檢依過失致死罪起訴新手媽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。