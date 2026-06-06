聽新聞
0:00 / 0:00
失聯移工紅燈左轉遭攔查 被識欲逃跑被員警以過肩摔制伏
彰化分局民族路派出所巡佐翁士鈞本月4日晚間，在彰化市區發現一輛雙載機車紅燈違規左轉，經攔查檢視證件，發現乘客照片與本人不符，查出是失聯移工後，心虛企圖逃逸，幸好翁反應很快，以過肩摔及柔道將他壓制，也有熱心民眾協助，順利將他移由移民署彰化縣專勤隊處理。
警方表示，翁士鈞當時執勤行經彰化市中正路與中華路口時，發現一機車在路口紅燈違規左轉，即上前攔查，查證駕駛及乘客身分時，發現乘客出示的證件照片與本人容貌明顯不符，但他能流利背誦證件上個人資料，企圖藉此規避查緝，蒙混過關。
翁士鈞則憑藉豐富經驗及敏銳觀察力，持續深入查證，在他的手機內發現真實居留證照片，經查證確認這名乘客是逾期居留的39歲越南籍鄧姓失聯移工。
當翁士鈞欲帶鄧姓男子前往移民署彰化專勤隊查證時，鄧因心虛企圖逃逸，翁反應迅速，立即運用平日精實訓練所習得的警技，以過肩摔及柔道壓制技巧將他壓制，防止脫逃，熱心路過民眾見狀也主動伸出援手，順利將他上銬，移送彰化縣專勤隊辦理後續收容程序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。