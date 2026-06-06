失聯移工紅燈左轉遭攔查 被識欲逃跑被員警以過肩摔制伏

彰化分局民族路派出所巡佐翁士鈞本月4日晚間，在彰化市區發現一輛雙載機車紅燈違規左轉，經攔查檢視證件，發現乘客照片與本人不符，查出是失聯移工後，心虛企圖逃逸，幸好翁反應很快，以過肩摔及柔道將他壓制，也有熱心民眾協助，順利將他移由移民署彰化縣專勤隊處理。

警方表示，翁士鈞當時執勤行經彰化市中正路與中華路口時，發現一機車在路口紅燈違規左轉，即上前攔查，查證駕駛及乘客身分時，發現乘客出示的證件照片與本人容貌明顯不符，但他能流利背誦證件上個人資料，企圖藉此規避查緝，蒙混過關。

翁士鈞則憑藉豐富經驗及敏銳觀察力，持續深入查證，在他的手機內發現真實居留證照片，經查證確認這名乘客是逾期居留的39歲越南籍鄧姓失聯移工。

當翁士鈞欲帶鄧姓男子前往移民署彰化專勤隊查證時，鄧因心虛企圖逃逸，翁反應迅速，立即運用平日精實訓練所習得的警技，以過肩摔及柔道壓制技巧將他壓制，防止脫逃，熱心路過民眾見狀也主動伸出援手，順利將他上銬，移送彰化縣專勤隊辦理後續收容程序。

越南籍鄧姓失聯移工被識破身分，欲逃跑時，被員警以過肩摔及柔道壓制，順利將他移由移民署彰化縣專勤隊處理。圖／警方提供

越南籍鄧姓失聯移工被識破身分，欲逃跑時，被員警以過肩摔及柔道壓制，順利將他移由移民署彰化縣專勤隊處理。圖／警方提供