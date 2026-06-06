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高雄火車站驚傳落軌意外 28歲男跌落月台、旅客目睹驚呼通報

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鐵高雄火車站今天上午9時3分許傳落軌意外，28歲侯姓男子突然跌落月台下，有旅客目睹驚呼通報，站務人員發現打119求助，所幸當時無列車駛過，救護員將侯男救起，他意識清楚，警方已通知家屬到院，後續將依違反鐵路法函送裁處。

鐵路警察高雄分局指出，今天上午9時3分許接獲台鐵高雄火車站通報，指稱有旅客跌落月台下，警方趕抵現場，所幸當時無列車進入月台，救護員協助落軌男子脫困，男子僅受輕傷，意識清楚。

據了解，落軌的旅客是28歲的侯姓男子，警方初步排除外力介入，已通知家屬了解事發原因，並將向台鐵高雄火車站申請調閱監視器釐清，通知行為人製作訪談紀錄，調查後依違反鐵路法函移交通部鐵道局裁處。

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台鐵高雄火車站今天上午9時3分許傳落軌意外，28歲侯姓男子突然跌落月台下，幸僅受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
台鐵高雄火車站今天上午9時3分許傳落軌意外，28歲侯姓男子突然跌落月台下，幸僅受傷被送醫。記者石秀華／翻攝

台鐵 火車站

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