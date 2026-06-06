快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

綠島機車今晨火警！21輛機車遭波及 消防出動3車搶救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣綠島鄉今凌晨發生機車火警，停放在海明威民宿前的多輛機車突然起火燃燒，現場火勢猛烈並伴隨大量濃煙。消防人員獲報後立即趕往搶救，迅速控制火勢，所幸未造成人員傷亡，但共有21輛機車受到波及，其中9輛被燒成廢鐵。

消防局於凌晨2時37分接獲報案，民眾表示綠島鄉海明威民宿前有多輛機車起火，現場可見明顯火光及濃煙。消防局立即派遣綠島分隊出動3車、3人前往搶救，並同步通報警方及自來水公司協助。

消防人員抵達現場後發現，停放在路旁的機車已陷入燃燒，火勢有向周邊車輛延燒情形，立即部署水線進行滅火。經全力搶救，火勢於凌晨2時52分獲得控制，並於3時完全撲滅。

消防局初步調查，這起火警共造成9輛機車全毀，另有12輛機車受到不同程度燒損，總計21輛機車遭火勢波及。幸好事發時現場無人受困，也未傳出人員受傷情形。

至於起火原因及財物損失金額，仍有待消防火調人員進一步鑑識釐清。

綠島海明威民宿前凌晨發生機車火警，共有21輛機車遭火勢波及，其中9輛全數燒毀，所幸無人傷亡。圖／民眾提供
綠島海明威民宿前凌晨發生機車火警，共有21輛機車遭火勢波及，其中9輛全數燒毀，所幸無人傷亡。圖／民眾提供

綠島 機車 火災 火燒車

延伸閱讀

影／連撞5車衝進店家！嘉義男酒駕失控跨雙黃線 酒測值0.42

影／烈焰直衝天際！墨西哥油罐車爆炸掀巨大火球 1753名學生急疏散

遊覽車沒煞車！國1高雄段衝撞多車 1車翻覆3人受傷送醫

楊梅翁就醫返家驚覺愛車失蹤 警1招化解虛驚

相關新聞

高雄火車站驚傳落軌意外 28歲男跌落月台、旅客目睹驚呼通報

台鐵高雄火車站今天上午9時3分許傳落軌意外，28歲侯姓男子突然跌落月台下，有旅客目睹驚呼通報，站務人員發現打119求助，所幸當時無列車駛過，救護員將侯男救起，他意識清楚，警方已通知家屬到院，後續將依違反鐵路法函送裁處。

失聯移工紅燈左轉遭攔查 被識欲逃跑被員警以過肩摔制伏

彰化分局民族路派出所巡佐翁士鈞本月4日晚間，在彰化市區發現一輛雙載機車紅燈違規左轉，經攔查檢視證件，發現乘客照片與本人不符，查出是失聯移工後，心虛企圖逃逸，幸好翁反應很快，以過肩摔及柔道將他壓制，也有熱心民眾協助，順利將他移由移民署彰化縣專勤隊處理。

綠島機車今晨火警！21輛機車遭波及 消防出動3車搶救

台東縣綠島鄉今凌晨發生機車火警，停放在海明威民宿前的多輛機車突然起火燃燒，現場火勢猛烈並伴隨大量濃煙。消防人員獲報後立即趕往搶救，迅速控制火勢，所幸未造成人員傷亡，但共有21輛機車受到波及，其中9輛被燒成廢鐵。

遊覽車沒煞車！國1高雄段衝撞多車 1車翻覆3人受傷送醫

國道1號南向366公里高雄中正路段，今天晚間發生驚悚的連環追撞車禍，一名56歲王姓男子駕駛遊覽車行經該路段下交流道時，疑似未注意前方路況，直接衝撞前方因大塞車正在排隊停等的車潮，猛烈衝撞前方7自小客車，事故導致現場零件碎片散落一地，甚至有車輛被撞到側翻、車尾嚴重變形，共造成3人受傷。

母嬰同寢釀悲劇！桃園新手媽累癱熟睡 未滿2月兒遭壓覆窒息亡

桃園宋姓女子去年7月初凌晨獨力照顧出生不到60天的兒子，由於疲累不堪將孩子抱在身旁同睡，未料熟睡時身體意外壓住兒子，造成男嬰呼吸壓迫窒息亡，2小時後驚醒， 悲劇已發生，桃檢依過失致死罪起訴新手媽。

機車相撞！太平82歲嬤噴飛「脈搏微弱」 66歲女骨折送醫驚險畫面曝光

82歲的張女今天下午騎機車沿台中市太平區太平路前行，與對向左轉的66歲鍾姓女機車騎士發生碰撞，由於撞擊力道大，張女應聲噴飛落地，脈搏微弱，目前送醫搶救中，鍾女手骨折及多處擦挫傷送醫救治。警方說明，2人均無酒駕或毒駕情事，警方已調閱相關影像，並交由交通警察大隊釐清肇事責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。