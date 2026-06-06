綠島機車今晨火警！21輛機車遭波及 消防出動3車搶救

台東縣綠島鄉今凌晨發生機車火警，停放在海明威民宿前的多輛機車突然起火燃燒，現場火勢猛烈並伴隨大量濃煙。消防人員獲報後立即趕往搶救，迅速控制火勢，所幸未造成人員傷亡，但共有21輛機車受到波及，其中9輛被燒成廢鐵。

消防局於凌晨2時37分接獲報案，民眾表示綠島鄉海明威民宿前有多輛機車起火，現場可見明顯火光及濃煙。消防局立即派遣綠島分隊出動3車、3人前往搶救，並同步通報警方及自來水公司協助。

消防人員抵達現場後發現，停放在路旁的機車已陷入燃燒，火勢有向周邊車輛延燒情形，立即部署水線進行滅火。經全力搶救，火勢於凌晨2時52分獲得控制，並於3時完全撲滅。

消防局初步調查，這起火警共造成9輛機車全毀，另有12輛機車受到不同程度燒損，總計21輛機車遭火勢波及。幸好事發時現場無人受困，也未傳出人員受傷情形。

至於起火原因及財物損失金額，仍有待消防火調人員進一步鑑識釐清。