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遊覽車沒煞車！國1高雄段衝撞多車 1車翻覆3人受傷送醫
國道1號南向366公里高雄中正路段，今天晚間發生驚悚的連環追撞車禍，一名56歲王姓男子駕駛遊覽車行經該路段下交流道時，疑似未注意前方路況，直接衝撞前方因大塞車正在排隊停等的車潮，猛烈衝撞前方7自小客車，事故導致現場零件碎片散落一地，甚至有車輛被撞到側翻、車尾嚴重變形，共造成3人受傷。
國道警方調查，這起連環追撞事故發生在今晚7點22分，王姓男子當時駕駛大客車，由北往南行駛於國道1號南向366公里中正路段的輔助車道，當時前方正值尖峰時刻、車流回堵，排在末端的車輛皆已煞停配合慢行，未料王男疑因一時疏忽或分心，未注意車前狀況，完全沒有減速便由後方猛烈追撞上去。
事故現場一片狼藉，車輛零件散落大半個車道，其中一輛銀色小轎車首當其衝，車尾遭到大客車強烈擠壓，幾近完全變形潰縮，遊覽車的車頭擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀，另一輛銀色廂式小貨車也因劇烈撞擊，當場整輛車「側翻」橫躺在國道中央，現場多名驚魂未定的駕駛與乘客下車在路旁等候。
國道公路警察局第五公路警察大隊表示，事故共造成7輛自小客車受損，現場遭撞擊車輛的駕駛人及乘客中，共有3人受到輕微擦挫傷，其中2人隨後被送往醫院，所幸意識清楚、傷勢並無大礙。
警方指出，事故的各車駕駛人經檢測後，均無飲酒情形，由於正值夜間車流量大，事故一度造成後方嚴重回堵，現場於晚間9時30分才排除、全線恢復通車，詳細的肇事原因及責任歸屬，將進一步調查釐清。
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