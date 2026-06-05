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母嬰同寢釀悲劇！桃園新手媽累癱熟睡 未滿2月兒遭壓覆窒息亡

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園宋姓女子去年7月初凌晨獨力照顧出生不到60天的兒子，由於疲累不堪將孩子抱在身旁同睡，未料熟睡時身體意外壓住兒子，造成男嬰呼吸壓迫窒息亡，2小時後驚醒， 悲劇已發生，桃檢依過失致死罪起訴新手媽。

起訴指出，28歲宋女2025年5月間產子，母子倆同住觀音區，事發當時，男嬰僅出生月餘，檢察官認為，1歲以下嬰兒沒有自行翻身、自救或求援能力，照顧者本應維持安全睡眠環境，避免任何可能壓迫呼吸道的情況發生。

去年7月1日凌晨1時，宋女幫兒子換完尿布、餵完奶之後，便與寶貝兒子同床貼身入睡，由於初為人母，宋女長時間照顧新生兒很是疲勞，讓她很快進入熟睡，卻在睡夢中不慎將兒子壓覆於她的身下，導致孩子呼吸道受壓迫而窒息。

同日凌晨3時，沉睡2小時的宋女突然驚醒，察覺身旁兒子異常安靜且沒動靜，才驚覺出事了，急忙送往衛生福利部桃園醫院新屋分院搶救，當醫護人員接手時，男嬰已在到院前心跳停止，最終仍回天乏術。

檢警事後調查，相驗、解剖及法醫鑑定結果均顯示，男嬰死因與呼吸道遭壓迫窒息有因果關係，宋女坦承經過，相關說法也與證人證述及醫療、消防、法醫等資料相符。

檢方認為，這起案件並非蓄意傷害，而是一場發生在深夜育兒現場的意外悲劇，只是在法律上，宋女未盡照顧義務，仍須為孩子死亡結果負責，因此依刑法過失致死罪嫌提起公訴。

桃園觀音驚傳新手媽咪獨自照顧未滿2個月大兒子時，凌晨太疲累沉睡時，將孩子護在身下，未料卻壓迫孩子的呼吸道窒息，待這名新手媽2小時驚醒時，已來不及。桃檢依過失致死罪起訴宋女。示意圖／Ingimage
桃園觀音驚傳新手媽咪獨自照顧未滿2個月大兒子時，凌晨太疲累沉睡時，將孩子護在身下，未料卻壓迫孩子的呼吸道窒息，待這名新手媽2小時驚醒時，已來不及。桃檢依過失致死罪起訴宋女。示意圖／Ingimage

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