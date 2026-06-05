機車相撞！太平82歲嬤噴飛「脈搏微弱」 66歲女骨折送醫驚險畫面曝光

82歲的張女今天下午騎機車沿台中市太平區太平路前行，與對向左轉的66歲鍾姓女機車騎士發生碰撞，由於撞擊力道大，張女應聲噴飛落地，脈搏微弱，目前送醫搶救中，鍾女手骨折及多處擦挫傷送醫救治。警方說明，2人均無酒駕或毒駕情事，警方已調閱相關影像，並交由交通警察大隊釐清肇事責任。

太平警分局交通分隊長鄭茂志說明，今天下午2時40分許，張女騎機車沿太平路往永豐路方向直行時，與對向左轉鍾姓女機車騎士發生碰撞。現場張女搶救時脈搏微弱，送醫搶救中；鍾女手部骨折及多處擦挫傷，尚無生命危險，2人均無酒駕或毒駕情事。

鄭茂志指出，目前太平分局已調閱相關影像還原事故發生經過，並由交通警察大隊分析研判、釐清肇事責任。

太平警分局呼籲，車輛行車應注意車前狀況，於路口時應減少、轉彎車禮讓直行車，以維護行車及用路人安全。

82歲張姓女騎士與66歲鍾姓今在太平路碰撞，當場包括安全帽、機車零件等散落一地，一片狼藉。圖／讀者提供