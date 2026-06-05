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警察節追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘揭牌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今天警察節，警政署副署長廖訓誠與新北市警局副局長張錦成和土城警分局長沈明義等人，今天前往土城警分局出席在清水派出所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘揭牌活動，向因公殉職的前清水派出所所長劉宗鑫致上最崇高的敬意，讓守護正義的精神持續傳承。

慶祝115年警察節，新北市土城警分局攜手新北市警察之友會土城辦事處，今天舉辦一系列「115年警察節慶祝活動」，今天下午活動移師清水派出所，舉行「故所長劉宗鑫追思紀念銘揭牌儀式」。揭牌當下天空仍飄著細雨，彷彿天地同感不捨，也為追思儀式增添幾分莊嚴與肅穆。

儀式由警政署副署長廖訓誠、警察局副局長張錦成、土城分局長沈明義與劉所長家屬共同見證。劉所長的女兒見到廖副署長也在揭牌前，全體與會人員在雨中肅立默哀一分鐘，現場氣氛莊嚴哀戚，眾人雙眼飽含不捨與敬意，默默向這位昔日並肩作戰的英勇夥伴致哀。

揭銘儀式過程中，現場出現溫馨感人的一幕。劉所長的兩位年幼女兒見到前來致意的副署長時，開心地主動上前問候，並親手獻上精心繪製的圖畫。副署長接過畫作後仔細欣賞，親切地與兩位小朋友互動，溫暖氛圍感染在場所有人。

土城分局表示，劉前所長捨身維護治安的精神，是警界永恆的典範。這面紀念銘不僅承載著同仁對他的無限追思，更時刻提醒著每位警察的核心價值與使命，讓這份正義之光持續照亮土城、傳承不息。

今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供
今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供

今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供
今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供

今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供
今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供

今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供
今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供

今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供
今天警察節，警政署副署長廖訓誠今天前往土城警分局在清水派出所所舉辦追思殉職所長劉宗鑫 「正義之光」追思紀念銘主持揭牌活動。圖／警方提供

劉宗鑫 警察 警政署

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