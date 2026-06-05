行人地獄再現？金門機場前未禮讓行人 女導遊遭撞倒緊急送醫

金門尚義機場今天下午發生一起未禮讓行人的交通事故。一名女性導遊在入境大廳前方斑馬線穿越車道時，遭一輛前來接機的自小客車擦撞倒地，突如其來的撞擊聲響嚇得附近旅客紛紛側目，現場一度陷入緊張氣氛，好在航警獲報立即到場協處。

警方表示，這件事故發生於今天下午2時許，地點位於金門尚義機場環場車道、公車亭前行人穿越道。目擊民眾指出，當時機場入境大廳外車流、人流頻繁，該名女性導遊正沿斑馬線穿越道路，不料一輛前來接送旅客的車輛疑似未及時注意前方路況，當場將她撞倒在地。

事故發生後，航警局與航空站護理人員獲報立即趕抵現場協助處理，並對傷者進行初步檢查，遭撞女子雖無明顯外傷，但自述出現頭暈不適症狀，救護人員基於安全考量，隨即將她送往衛生福利部金門醫院進一步檢查與治療。

警方調查指出，雙方經酒測後酒測值均為0，已排除酒駕因素。初步了解，女性導遊當時行經機場公車亭前行人穿越道，遭未禮讓行人的車輛擦撞受傷，詳細事故原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。

警方表示，駕駛人未禮讓行人且未注意車前狀況，導致行人受傷，後續將依《道路交通管理處罰條例》第44條規定開罰，可處新台幣1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰。

金門尚義機場今天下午發生一起未禮讓行人的交通事故。一名女性導遊在入境大廳前方斑馬線穿越車道時，遭一輛前來接機的自小客車擦撞倒地。圖／民眾提供