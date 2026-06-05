迷路不是問題 他在國道三號直接掉頭逆向…網友驚呼「馬路三寶」

國道三號名間路段驚見離譜逆向迴轉，一名65歲駕駛疑似走錯路，竟直接在主線掉頭一路逆向狂奔，把高速公路當自家巷口在轉彎，嚇壞一票用路人。警方及時攔下未釀事故，但這種「迷路就逆向」的操作，也讓國道瞬間變成驚悚片現場。

國道三號南投名間路段2日晚間發生驚險逆向事件，一輛黑色轎車在高速車流中竟直接於主線迴轉後逆向北上行駛，沿途駕駛紛紛緊急閃避，現場險象環生。

國道公路警察表示，勤務指揮中心6月2日23時46分接獲通報，指國道三號南向約250公里處有車輛逆向行駛，隨即調派巡邏車攔查，並在235公里名間路段成功攔停黑色轎車，幸未造成交通事故及人員傷亡。

警方調查，駕駛為65歲呂姓男子，當晚自台中出發，計畫行駛國道三號南下，在霧峰系統交流道銜接國道六號前往埔里，但途中未注意路線變化，一路持續南下，直到行經竹山路段南雲交流道一帶才驚覺走錯方向。

然而，駕駛未依規定繼續行駛至合法交流道重新規劃路線，也未依匝道系統調整方向，竟直接在國道主線貿然掉頭逆向往北行駛。

該行為發生於夜間高速車流中，多名用路人目擊後驚呼閃避，有人形容「差點撞上」、「完全來不及反應」，也有人直指這種行徑宛如在車陣中逆流亂竄，稍有不慎即可能釀成重大事故。

警方指出，該行為已違反道路交通管理處罰條例第43條，除依法舉發外，因具高度公共危險性，另依涉嫌刑法公共危險罪移送偵辦。

對於駕駛供稱「迷路、走錯路才迴轉」，警方強調，高速公路為封閉式高速道路，任何逆向或主線迴轉行為都可能釀成重大事故，即使誤判路線，也應持續行駛至合法交流道再行調整，絕不可在主線貿然掉頭。

警方也呼籲，用路人行駛國道前應先確認路線，若欲銜接國道六號應依標誌指示提前進入霧峰系統交流道，切勿因慌張在主線違規變換方向，以免釀成不可挽回的重大事故。

黑色轎車從國道三號南雲路段南下車道直接迴轉逆向北上，幸好被警方及時攔截，為釀成車禍。圖／警方提供