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礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝
宜蘭縣25歲葉姓女子今早開車載幼兒出門，在礁溪鄉南北三路與東西五路，與82歲簡姓老婦的電動輔助車發生碰撞，簡送醫不治。現場監視器畫面顯示，葉女當時下車查看時還手抱幼兒，警方表示，葉女酒測值為零，肇事原因還待釐清，至於幼兒未乘坐安全座椅，依規定可開罰最高3000元。
警方今天上午8時許獲報趕到現場處理，初步調查，當時葉姓女子駕駛白色休旅車沿南北三路直行，與沿東西五路直行、乘坐電動輔助車的簡姓婦人發生碰撞。
現場撞擊力道猛烈，簡姓老婦噴飛後，重摔在地，電動輔助車也被撞到零件四散；事發後，葉姓女子抱著幼兒下車查看，車輛還一度往前滑動，她趕緊返回車上拉手煞車。簡姓老婦送醫後傷重不治。
警方調查，葉姓女子酒測值為零，還在釐清肇事原因，至於車上幼兒疑似未依規定乘坐安全座椅，警方表示，依「道路交通管理處罰條例」第31條3項規定，可處駕駛人1500元到3000元罰鍰。
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