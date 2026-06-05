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礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

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礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣25歲葉姓女子今早開車載幼兒出門，在礁溪鄉南北三路與東西五路，與82歲簡姓老婦的電動輔助車發生碰撞，簡送醫不治。現場監視器畫面顯示，葉女當時下車查看時還手抱幼兒，警方表示，葉女酒測值為零，肇事原因還待釐清，至於幼兒未乘坐安全座椅，依規定可開罰最高3000元。

警方今天上午8時許獲報趕到現場處理，初步調查，當時葉姓女子駕駛白色休旅車沿南北三路直行，與沿東西五路直行、乘坐電動輔助車的簡姓婦人發生碰撞。

現場撞擊力道猛烈，簡姓老婦噴飛後，重摔在地，電動輔助車也被撞到零件四散；事發後，葉姓女子抱著幼兒下車查看，車輛還一度往前滑動，她趕緊返回車上拉手煞車。簡姓老婦送醫後傷重不治。

警方調查，葉姓女子酒測值為零，還在釐清肇事原因，至於車上幼兒疑似未依規定乘坐安全座椅，警方表示，依「道路交通管理處罰條例」第31條3項規定，可處駕駛人1500元到3000元罰鍰。

宜蘭礁溪鄉南北三路與東西五路口今早發生白色休旅車與電動輔助車碰撞<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，乘坐電輔車的82歲簡姓老婦送醫不治。記者王燕華／翻攝
宜蘭礁溪鄉南北三路與東西五路口今早發生白色休旅車與電動輔助車碰撞車禍，乘坐電輔車的82歲簡姓老婦送醫不治。記者王燕華／翻攝

宜蘭礁溪鄉南北三路與東西五路口今早發生白色休旅車與電動輔助車碰撞車禍，乘坐電輔車的82歲簡姓老婦送醫不治。圖／民眾提供
宜蘭礁溪鄉南北三路與東西五路口今早發生白色休旅車與電動輔助車碰撞車禍，乘坐電輔車的82歲簡姓老婦送醫不治。圖／民眾提供

宜蘭礁溪鄉南北三路與東西五路口今早發生白色休旅車與電動輔助車碰撞車禍，乘坐電輔車的82歲簡姓老婦送醫不治。記者王燕華／翻攝
宜蘭礁溪鄉南北三路與東西五路口今早發生白色休旅車與電動輔助車碰撞車禍，乘坐電輔車的82歲簡姓老婦送醫不治。記者王燕華／翻攝

宜蘭礁溪鄉南北三路與東西五路口今早發生白色休旅車與電動輔助車碰撞車禍，乘坐電輔車的82歲簡姓老婦送醫不治。圖／民眾提供
宜蘭礁溪鄉南北三路與東西五路口今早發生白色休旅車與電動輔助車碰撞車禍，乘坐電輔車的82歲簡姓老婦送醫不治。圖／民眾提供

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