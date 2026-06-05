散心變驚魂！5旬男駕駛入夜受困山區 太平警靠Google地圖助他脫身

台中烏日5旬林姓男子因家庭互動問題情緒低落，獨自開車到太平區頭汴山區散心，因路況不熟迷失方向，入夜後受困山區，心急之下報警求助。太平分局頭汴派出所員警透過手機Google地圖「分享位置」定位，並以警示燈做識別，成功助林男脫困，結束迷途驚魂記。

頭汴派出所長林忠生說明，日前深夜接獲林男報案，指稱在山區迷路，附近荒蕪一片，沒有電線桿或明顯標地；他透過通訊軟體將林男加入好友，並以Google地圖地圖定位約略範圍，調度所內警力前往搜尋，經約兩個小時的搜尋，最後由警員曾志忠在產業道路內發現林男座車及身影，順利引導其脫困。

林姓男子表示，最近心情低落，開著車到太平山區散心，結果因路況不熟竟迷失方向，入夜後受困山區，開車越開越心慌，深怕發生意外，只好求助警方，非常感謝警方的熱心協助。

太平分局分局長李珏民表示，山區常有因導航出包導致民眾受困山路案例，民眾駕車外出勿完全依賴導航系統，出門前可事先規劃路線、搜尋主要道路，另山區產業道路路幅狹小、坡度起伏大，駕駛人務必隨時注意路面狀況，以免發生危險。