高雄外海油輪故障 機艙進水失去動力正拖往鵝鑾鼻

聖克里斯多福及尼維斯籍「寶瓶星（AQUARIUS）」油輪，昨天晚間在高雄彌陀漁港西南方海域，因機艙進水導致船舶失去動力，海巡署與航港局啟動緊急應變，船上9名船員已全數獲救，目前正將事故船拖帶至鵝鑾鼻外海安全水域，海面暫無油汙外洩。

海保署表示，「寶瓶星」油輪為空船，原本預計前往中國大陸，不料昨天晚間於高雄彌陀漁港西南方約4.3浬海域時，突然因機艙進水導致船舶失去動力，隨後下錨滯留海上，情況一度危急，海巡署接獲通報後隨即派艇前往救援，昨晚已將船上9名船員安全接送上岸，人員均安。

據了解，該輪雖為空船，但船上仍存有燃油約15噸及潤滑油約200公升，為防範汙染，船方已緊急關閉船上油閥及相關水門，經海巡署現場巡查，截至目前為止尚未發現海面有油汙外洩情形。

為防範海洋汙染事件發生，海保署接獲事故通報後，第一時間掌握事故船籍及保險情形，並立即啟動衛星監測機制，持續監控事故船舶周邊海域狀況。

海保署指出，昨晚已緊急完成台中至屏東地區的海洋汙染應變資器材整備量能盤點，同時積極評估專業除汙船「麥寮海洋號」支援的必要性，預為整備相關應變量能，全力防範可能發生的海洋汙染風險。

交通部航港局於今天上午召開第一次應變會議，拖救公司已完成拖船帶纜作業，目前正將該事故船舶拖帶至鵝鑾鼻外海安全水域，船方也在會議中提供效期內有效的保險資料，供相關機關查核。

航港局已在會中嚴格要求船方，必須於今天下午2時前提出具體的船舶拖帶計畫，海保署亦要求船方，當船舶拖帶至指定地點後，必須在24小時內完成攔油索圍設等汙染防治措施，並將相關汙染防治作為納入船舶拖帶計畫中，持續監控船體狀況，以最大程度降低油汙外洩風險。