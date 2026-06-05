獨／高雄12歲少年單車落鏈失控 倒楣保時捷閃避不及挨撞

高雄市12歲羅姓少年2日傍晚4時放學後騎腳踏車行經仁武區八德西路，因單車突然落鏈，失控駛入對向車道，後擦撞由潘姓女子駕駛的保時捷，羅倒地，所幸僅手腳輕微擦挫傷。

仁武警分局指出，12歲羅姓少年2日傍晚4時放學騎單車沿八德西路快車道往北直行時，疑因腳踏車突然落鏈故障，導致單車失控駛入對向車道，擦撞對向由潘姓女子（58歲）駕駛的保時捷左側車身。

羅姓少年當場倒地，所幸僅手腳輕微擦挫傷；警方獲報到場處置，對羅和潘女進行酒測，均無酒駕行為；警方初步研判，羅姓少年不依規定駛入來車道導致肇事，待肇責由交通大隊釐清確認後，將開出可處300元至600 元罰鍰。

無獨有偶，羅姓少年單車事故發生後2小時，15歲李姓國中生騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，下秒和騎機車的宋姓女子擦撞，2人雙雙摔倒在地，所幸均僅手腳擦挫傷無大礙。