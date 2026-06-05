聽新聞
0:00 / 0:00
獨／高雄12歲少年單車落鏈失控 倒楣保時捷閃避不及挨撞
高雄市12歲羅姓少年2日傍晚4時放學後騎腳踏車行經仁武區八德西路，因單車突然落鏈，失控駛入對向車道，後擦撞由潘姓女子駕駛的保時捷，羅倒地，所幸僅手腳輕微擦挫傷。
仁武警分局指出，12歲羅姓少年2日傍晚4時放學騎單車沿八德西路快車道往北直行時，疑因腳踏車突然落鏈故障，導致單車失控駛入對向車道，擦撞對向由潘姓女子（58歲）駕駛的保時捷左側車身。
羅姓少年當場倒地，所幸僅手腳輕微擦挫傷；警方獲報到場處置，對羅和潘女進行酒測，均無酒駕行為；警方初步研判，羅姓少年不依規定駛入來車道導致肇事，待肇責由交通大隊釐清確認後，將開出可處300元至600 元罰鍰。
無獨有偶，羅姓少年單車事故發生後2小時，15歲李姓國中生騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，下秒和騎機車的宋姓女子擦撞，2人雙雙摔倒在地，所幸均僅手腳擦挫傷無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。