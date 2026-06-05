警方調閱監視器後發現，老翁僅是記錯機車停放位置，愛車並未遭竊。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名80歲卓姓老翁1日上午騎機車去楊梅怡仁醫院就診，準備回家時發現機車不見，由於身體不舒服，因此隔日上午10時許才向楊梅警分局報案。警方調閱監視器後發現，老翁僅是記錯機車停放位置，愛車並未遭竊，順利找回機車，老翁非常感謝警方的積極協助。

順利找回機車，老翁非常感謝警方的積極協助。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，老翁1日早上騎乘機車前往楊梅怡仁醫院就診，並將車輛停放在醫院附近的水塔附近，但就診完畢後準備回家卻發現機車不見了，由於身體狀況不佳老翁便先行返家，2日才向警方報案求助。警員王秉騏與黃矔竤接獲報案後，隨即調閱監視器尋找車輛行蹤，經調閱發現該機車於1日上午由老翁騎乘至怡仁醫院，隨後再騎至楊梅區武營街，便再無其他行車軌跡，員警立即前往武營街一帶尋找，馬上就協助老翁尋獲愛車。警方研判老翁可能因年事已高，導致記憶混亂，所幸虛驚一場機車並未遭竊，對於員警的積極協助老翁深表感謝。

楊梅分局呼籲，民眾外出停放車輛務必記下周邊明顯地標或拍照紀錄，以免取車時因記錯地點造成困擾。另也提醒民眾，停妥車輛後務必拔下鑰匙、鎖好龍頭，避免有心人士趁隙行竊。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅翁就醫返家驚覺愛車失蹤 警1招化解虛驚