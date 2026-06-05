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徒步13小時60公里！失魂男夜坐潭子馬路中 暖警：載你回竹南

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

50歲陳姓男子日前深夜獨自坐在台1線馬路中央，熱心民眾見狀急報警，大雅分局潭北派出所員警趕赴現場將人救下，詢問後才知男子當天上午竟然是從苗栗縣竹南鎮徒步出發，硬生生走了13個小時、跨越約60公里來到台中

員警聯繫家屬得知，陳男家中僅剩高齡老母與行動不便的哥哥，根本無力前來接人，員警「好人做到底」深夜開著警車，護送陳男返回苗栗的家。

大雅分局表示，潭北派出所警員日前深夜執勤時，晚間10時41分許，接獲民眾十萬火急報案，指稱潭子區中山路三段旁，有一名中年男子獨自呆坐在馬路正中央，看起來體力透支、神智不清，隨時可能遭過往車輛撞擊，員警不敢怠慢，立即驅車趕赴現場，趕緊將男子攙扶至路邊安全處。

經初步檢視50歲的陳姓男子，身上雖無明顯外傷，但當員警詢問他是如何來到台中、家住哪裡時，陳男語出驚人地說，自己是當天上午從苗栗縣竹南鎮的住家徒步出發，中間沒有搭乘任何交通工具，就這樣一路漫無目的地沿著省道走到了台中潭子，員警警訝這段路程將近60公里，如果是開車也需耗時一個多小時，單憑雙腳徒步，全程至少需要連續走上13個小時。

潭北派出所再三確認其行程軌跡，確認陳男一路「苦行」南下，此時早已體力耗盡、方向感全失；隨即透過系統聯繫上陳男焦急萬分的家屬，得知陳男平日與高齡老母親以及需要人特別照顧的哥哥相依為命，屬於基層弱勢家庭。

員警考量當時已接近午夜，陳男身體極度疲憊，員警向所內報備後，決定直接讓陳男坐上巡邏車，一路將他護送回苗栗竹南住處，當老母看到兒子深夜平安出現在家門口，甚至還有台中警察專程護送，緊握著員警的手頻頻致謝。

苗栗陳姓男子獨自徒步13小時、跨越近60公里迷失在台中潭子街頭，潭北派出所警員深夜巡邏發現後將其救下。圖／大雅分局提供
苗栗陳姓男子獨自徒步13小時、跨越近60公里迷失在台中潭子街頭，潭北派出所警員深夜巡邏發現後將其救下。圖／大雅分局提供

苗栗陳姓男子獨自徒步13小時、跨越近60公里迷失在台中潭子街頭，潭北派出所警員深夜巡邏發現後將其救下。圖／大雅分局提供
苗栗陳姓男子獨自徒步13小時、跨越近60公里迷失在台中潭子街頭，潭北派出所警員深夜巡邏發現後將其救下。圖／大雅分局提供

苗栗陳姓男子獨自徒步13小時、跨越近60公里迷失在台中潭子街頭，潭北派出所警員深夜巡邏發現後將其救下。圖／大雅分局提供
苗栗陳姓男子獨自徒步13小時、跨越近60公里迷失在台中潭子街頭，潭北派出所警員深夜巡邏發現後將其救下。圖／大雅分局提供

台中 苗栗

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