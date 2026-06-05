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北市松山區大樓6樓竄火煙 緊急疏散38人、2女嗆傷送醫
台北市松山區八德路三段一棟電梯大樓6樓今天早上驚傳火警，消防局獲報派遣大批人車前往灌救，火勢在29分鐘內撲滅，疏散38名住戶，其中2名女子因嗆傷預防性送醫，燃燒面積約20平方公尺。
北市消防局今天早上7點35分接獲報案，稱八德路三段106巷內一棟社區大樓發生火災，出動各式消防車21輛、救護車3輛，共71人打火。
消防員確認起火點位在6樓，詢問屋內無人員受困，隨即布線搶救，火勢在早上7點59分獲得控制，並在早上8點4分撲滅，經初步勘查，現場燒損家具，燃燒面積約20平方公尺，起火原因待進一步釐清。
為避免遭火勢波及，消防隊疏散大樓內住戶38人（13男25女），並協助救出3人（1男2女），其中2名女子分別為30多歲及50多歲因嗆傷送醫，均意識清楚無大礙。
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