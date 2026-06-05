影／聖克里斯多福寶瓶星油輪斷軸進水 海巡頂8級陣風救援9船員

聖克里斯多福籍寶瓶星油輪昨晚經高雄彌陀西南方海域，因船艉艉軸斷裂造成機艙進水，船上9名船員見危急已施放救生筏準備棄船逃生，台南海巡隊據報後馳往現場，在惡劣海象下順利將驚魂未定的船員全數安全救援上艇，並通報航港局聯繫拖船協助拖帶至安全海域，暫無翻覆之虞。

海巡署艦隊分署第四海巡隊指出，昨晚9時58分接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，在高雄彌陀西南方海域一艘聖克里斯多福籍寶瓶星油輪機艙進水，船上9名船員待援，請求派遣巡防艇前往救援。

當時風力5至6級、雷雨區陣風8級、浪高2至3公尺，第四海巡隊立即派遣線上巡邏PP-10093艇頂著惡劣海象趕往現場。

第四海巡隊巡邏艇晚間10時33分時抵達現場，發現寶瓶星油輪因為船艉艉軸斷裂造成機艙進水，船員已施放救生筏準備棄船逃生，海巡隊員展現精湛的操船技術，順利將驚魂未定的船員全數安全救援上艇。10時40分順利將9名船員載回隊部安置。

第四海巡隊表示，寶瓶星油輪目前已由航港局南部航務中心聯繫拖船協助拖帶至安全水域，船上自用柴油約12至13噸、潤滑油約200公升，引擎燃油閥已關閉，現場則由海巡艇在旁監控，暫無翻覆之虞。

第四海巡隊呼籲，海象瞬息萬變，於海上航行務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身及作業安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」報案專線。

第四海巡隊據報後立即派遣線上巡邏PP-10093艇頂著惡劣海象趕往現場。圖／讀者提供

台南海巡隊員展現精湛的操船技術，順利將驚魂未定的船員全數安全救援上艇。圖／讀者提供

寶瓶星油輪船上引擎燃油閥已關閉，現場則由海巡艇在旁監控，暫無翻覆之虞。圖／讀者提供