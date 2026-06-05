快訊

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「躺血泊中不治」兇手竟是女友兒子

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

聽新聞
0:00 / 0:00

影／連撞5車衝進店家！嘉義男酒駕失控跨雙黃線 酒測值0.42

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重事故，江姓男子疑似酒後開著小貨車上路，跨越雙黃實線，連續擦撞2輛汽車、3輛機車，衝擊力道猛烈，現場零件四散，最後撞進店家才停下。警方測得江男吐氣酒精含量達每公升0.42毫克，警詢後依涉犯公共危險罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，

警方指出，江男駕駛小貨車沿嘉135線由西往東方向行駛，車輛失控跨越雙黃實線，擦撞停放在路邊2輛汽車、3輛機車，並波及路邊店家招牌1塊，最後貨車側翻在對向車道。警方獲報立即派遣中埔聯合所員警趕往現場，對江嫌施以呼氣酒精測試，酒測值高達0.42MG/L。

中埔警分局表示，詢後依涉犯公共危險罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦，酒後駕車危害公共安全，絕不寬貸，今年已經取締酒駕57件，其中酒駕肇事15件，造成2人死亡，將持續查緝酒、毒駕案件的決心，全力守護用路人生命安全，呼籲用路人勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重車禍，江姓男子酒後駕駛小貨車，跨越雙黃線連續撞擊2輛汽車、3輛機車。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重車禍，江姓男子酒後駕駛小貨車，跨越雙黃線連續撞擊2輛汽車、3輛機車。圖／警方提供

嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重車禍，江姓男子酒後駕駛小貨車，跨越雙黃線連續撞擊2輛汽車、3輛機車。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重車禍，江姓男子酒後駕駛小貨車，跨越雙黃線連續撞擊2輛汽車、3輛機車。圖／警方提供

嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重車禍，江姓男子駕駛小貨車，跨越雙黃線連續撞擊2輛汽車、3輛機車。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重車禍，江姓男子駕駛小貨車，跨越雙黃線連續撞擊2輛汽車、3輛機車。圖／警方提供

酒駕 嘉義 酒測

延伸閱讀

誇張！大里白髮伯撞路邊停車 「下車只看自己的車」秒開溜

影／新莊違停2人見警拔腿就跑 噴辣椒水逮獲無照毒駕

酒駕撞傷4童…陸男才承諾永不開車 日本緩刑期間無照駕駛再被逮

毒駕扣超多車…議員爆北市拖吊場塞爆 蔣萬安說話了

相關新聞

影／聖克里斯多福寶瓶星油輪斷軸進水 海巡頂8級陣風救援9船員

聖克里斯多福籍寶瓶星油輪昨晚經高雄彌陀西南方海域，因船艉艉軸斷裂造成機艙進水，船上9名船員見危急已施放救生筏準備棄船逃生，台南海巡隊據報後馳往現場，在惡劣海象下順利將驚魂未定的船員全數安全救援上艇，並通報航港局聯繫拖船協助拖帶至安全海域，暫無翻覆之虞。

影／連撞5車衝進店家！嘉義男酒駕失控跨雙黃線 酒測值0.42

嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重事故，江姓男子疑似酒後開著小貨車上路，跨越雙黃實線，連續擦撞2輛汽車、3輛機車，衝擊力道猛烈，現場零件四散，最後撞進店家才停下。警方測得江男吐氣酒精含量達每公升0.42毫克，警詢後依涉犯公共危險罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，

畫面曝光！高雄國中生騎單車「闖紅燈撞機車」 網驚：誰給的勇氣？

高雄市15歲李姓國中生2日晚間6時19分許騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，下秒和騎機車的宋姓女子擦撞，2人雙雙摔倒在地，所幸均僅手腳擦挫傷無大礙；網友目擊過程，驚呼「誰給的勇氣？」警方指肇責待釐清。

徒步13小時60公里！失魂男夜坐潭子馬路中 暖警：載你回竹南

50歲陳姓男子日前深夜獨自坐在台1線馬路中央，熱心民眾見狀急報警，大雅分局潭北派出所員警趕赴現場將人救下，詢問後才知男子當天上午竟然是從苗栗縣竹南鎮徒步出發，硬生生走了13個小時、跨越約60公里來到台中。

北市松山區大樓6樓竄火煙 緊急疏散38人、2女嗆傷送醫

台北市松山區八德路三段一棟電梯大樓6樓今天早上驚傳火警，消防局獲報派遣大批人車前往灌救，火勢在29分鐘內撲滅，疏散38名住戶，其中2名女子因嗆傷預防性送醫，燃燒面積約20平方公尺。

影／屏東幼貓嚇壞躲進大貨車 3警趴地鑽車底救援

屏東縣里港警分局九如分駐所警員張育敬、陳亮宇及陳俊嘉前天傍晚接獲大貨車司機求助，表示在停等紅綠燈時，一隻貓咪疑因受到驚嚇，鑽進大貨車車輪及底盤間，因擔心車輛移動將造成貓咪受傷甚至危及生命，請求警方協助救援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。