聽新聞
0:00 / 0:00
影／連撞5車衝進店家！嘉義男酒駕失控跨雙黃線 酒測值0.42
嘉義縣中埔鄉昨天下午發生嚴重事故，江姓男子疑似酒後開著小貨車上路，跨越雙黃實線，連續擦撞2輛汽車、3輛機車，衝擊力道猛烈，現場零件四散，最後撞進店家才停下。警方測得江男吐氣酒精含量達每公升0.42毫克，警詢後依涉犯公共危險罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，
警方指出，江男駕駛小貨車沿嘉135線由西往東方向行駛，車輛失控跨越雙黃實線，擦撞停放在路邊2輛汽車、3輛機車，並波及路邊店家招牌1塊，最後貨車側翻在對向車道。警方獲報立即派遣中埔聯合所員警趕往現場，對江嫌施以呼氣酒精測試，酒測值高達0.42MG/L。
中埔警分局表示，詢後依涉犯公共危險罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦，酒後駕車危害公共安全，絕不寬貸，今年已經取締酒駕57件，其中酒駕肇事15件，造成2人死亡，將持續查緝酒、毒駕案件的決心，全力守護用路人生命安全，呼籲用路人勿心存僥倖。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。