影／連撞5車衝進店家！嘉義男酒駕失控跨雙黃線 酒測值0.42

聖克里斯多福籍寶瓶星油輪昨晚經高雄彌陀西南方海域，因船艉艉軸斷裂造成機艙進水，船上9名船員見危急已施放救生筏準備棄船逃生，台南海巡隊據報後馳往現場，在惡劣海象下順利將驚魂未定的船員全數安全救援上艇，並通報航港局聯繫拖船協助拖帶至安全海域，暫無翻覆之虞。

2026-06-05 09:50