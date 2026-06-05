聽新聞
0:00 / 0:00
畫面曝光！高雄國中生騎單車「闖紅燈撞機車」 網驚：誰給的勇氣？
高雄市15歲李姓國中生2日晚間6時19分許騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，下秒和騎機車的宋姓女子擦撞，2人雙雙摔倒在地，所幸均僅手腳擦挫傷無大礙；網友目擊過程，驚呼「誰給的勇氣？」警方指肇責待釐清。
就讀國中的15歲李姓少年2日晚間6時19分許騎單車沿自強一路口沿北向南方向直行，當街闖紅燈，下一秒和沿漁村街行駛的48歲宋姓女子的機車擦撞，雙雙倒地，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。
有民眾目擊事故過程貼文PO網，酸單車少年「保險保很高？煞車失靈？不要出來害人，別以為腳踏車就不用停紅綠燈，誰給你的勇氣」、「一堆騎腳踏車的都把交通號誌當擺設，想過就過」。
鳳山警分局指出，警方當晚獲報後，派五甲派出所及交通分隊員警到場處理，所幸李姓少年僅手腳擦挫傷、宋女則腳擦挫傷，因僅皮肉傷，雙方事後均自行就醫。
警方現場對雙方實施酒測，無酒駕行為。經調閱監視器，發現李姓少年闖紅燈未依號誌通行釀禍，詳細肇責待交通大隊進一步分析研判，確定肇責後，將對李依道路交通管理處罰條例第74條1項1款，開出可處300元至1200元罰鍰罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。