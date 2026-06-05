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畫面曝光！高雄國中生騎單車「闖紅燈撞機車」 網驚：誰給的勇氣？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市15歲李姓國中生2日晚間6時19分許騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，下秒和騎機車的宋姓女子擦撞，2人雙雙摔倒在地，所幸均僅手腳擦挫傷無大礙；網友目擊過程，驚呼「誰給的勇氣？」警方指肇責待釐清。

就讀國中的15歲李姓少年2日晚間6時19分許騎單車沿自強一路口沿北向南方向直行，當街闖紅燈，下一秒和沿漁村街行駛的48歲宋姓女子的機車擦撞，雙雙倒地，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。

有民眾目擊事故過程貼文PO網，酸單車少年「保險保很高？煞車失靈？不要出來害人，別以為腳踏車就不用停紅綠燈，誰給你的勇氣」、「一堆騎腳踏車的都把交通號誌當擺設，想過就過」。

鳳山警分局指出，警方當晚獲報後，派五甲派出所及交通分隊員警到場處理，所幸李姓少年僅手腳擦挫傷、宋女則腳擦挫傷，因僅皮肉傷，雙方事後均自行就醫。

警方現場對雙方實施酒測，無酒駕行為。經調閱監視器，發現李姓少年闖紅燈未依號誌通行釀禍，詳細肇責待交通大隊進一步分析研判，確定肇責後，將對李依道路交通管理處罰條例第74條1項1款，開出可處300元至1200元罰鍰罰單。

高市15歲李姓國中生2日晚間騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，和騎機車的宋姓女子擦撞，雙雙倒地受輕傷。記者石秀華／翻攝
高市15歲李姓國中生2日晚間騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，和騎機車的宋姓女子擦撞，雙雙倒地受輕傷。記者石秀華／翻攝

高市15歲李姓國中生2日晚間騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，和騎機車的宋姓女子擦撞，雙雙倒地受輕傷。記者石秀華／翻攝
高市15歲李姓國中生2日晚間騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，和騎機車的宋姓女子擦撞，雙雙倒地受輕傷。記者石秀華／翻攝

高市15歲李姓國中生2日晚間騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，和騎機車的宋姓女子擦撞，雙雙倒地受傷。記者石秀華／翻攝
高市15歲李姓國中生2日晚間騎單車行經漁村街與自強一路口當街闖紅燈，和騎機車的宋姓女子擦撞，雙雙倒地受傷。記者石秀華／翻攝

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