影／屏東幼貓嚇壞躲進大貨車 3警趴地鑽車底救援

屏東縣里港警分局九如分駐所警員張育敬、陳亮宇及陳俊嘉前天傍晚接獲大貨車司機求助，表示在停等紅綠燈時，一隻貓咪疑因受到驚嚇，鑽進大貨車車輪及底盤間，因擔心車輛移動將造成貓咪受傷甚至危及生命，請求警方協助救援。

警方到場仔細檢查，發現一隻幼貓蜷縮於大貨車底盤與輪胎周邊縫隙處，因受驚嚇而不斷躲藏，救援難度高。為避免幼貓受到二次傷害，員警不敢貿然拉扯，耐心趴伏於地面，以手電筒照明尋找受困位置並輕聲安撫，試圖引導其脫困。

救援過程中，員警更不顧地面悶熱及狹窄空間，直接鑽入大貨車底部搜尋幼貓蹤跡，另兩名員警則在旁警戒、照明及觀察動向，三人分工合作、小心翼翼展開救援。經過一番努力後，終於成功將受困幼貓安全救出。脫困後小貓雖受驚嚇，但經檢視並無明顯外傷，隨即奔向安全處躲避。

里港警分長邱逸樵表示，警察工作除維護治安、交通及為民服務外，對於任何生命都秉持尊重與珍惜的態度。此次同仁秉持同理心及服務熱忱，即時協助救援受困幼貓，也提醒民眾，若發現動物受困或有緊急危難情形，可立即通報相關單位。

警方救出受困在貨車底下小貓。圖／警方提供

員警不顧地面悶熱及狹窄空間，鑽入大貨車底部搜尋幼貓蹤跡，另兩名員警則在旁警戒、照明及觀察動向，三人分工合作、小心翼翼展開救援。圖／警方提供

員警不顧地面悶熱及狹窄空間，鑽入大貨車底部搜尋幼貓蹤跡，另兩名員警則在旁警戒、照明及觀察動向，三人分工合作、小心翼翼展開救援。圖／警方提供