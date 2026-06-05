影／「炸彈蔥油餅」餐車油鍋濺出起火 烈焰燒穿車頂成火球

基隆市復興路昨天一輛賣「炸蛋蔥油餅」餐車，起火，老闆先用滅火器無法撲滅，整個延燒開來，燒穿餐車頂棚，還波及一旁店家招牌，烈焰燒成一團火球。消防人員趕至滅火，老闆手部輕微燙傷幸無大礙。消防局表示，疑因油鍋滾燙的油濺出引燃火勢。

基隆市消防局昨下午3點多獲報，復興路一輛賣炸蛋蔥油餅餐車火燒車，消防人員趕至時，整輛車已全面燃燒，消防人員先以滅火器壓制火勢，隨後布設水線灌救，很快就將火勢撲滅。餐車內外被高溫燒到變形、融化，不但燒穿車頂棚，一旁藥妝店外牆招牌也遭到波及。

當時老闆和熱心民眾緊急拿出滅火器試圖滅火，但火勢卻越來越猛烈。過程中，老闆因急著救火，手部輕微燙傷，所幸並無大礙。老闆說，油鍋高溫油品濺出瞬間引發火勢。

中山消防分隊分隊長高政晃提醒，若遇到油鍋起火，正確做法應立即關閉火源，再以鍋蓋完整覆蓋油鍋，並利用濕毛巾圍住鍋蓋邊緣，靜置約5分鐘後再緩慢開啟。若過早掀開鍋蓋，空氣重新進入，火勢可能瞬間復燃。

另外，使用滅火器時也必須保持適當距離，避免高壓氣體將燃燒中的熱油噴濺四散，導致火勢失控。

基隆復興路一輛「炸彈蔥油餅」餐車，油鍋濺出起火，烈焰燒穿車頂成火球。記者游明煌／翻攝