快訊

才出道6天！「宇宙啦啦隊」女團成員被爆捲不倫師生戀 宣布暫時退團

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園豪雨市區積水 機車雙載自摔受傷

中央社／ 桃園4日電

桃園市今天晚間下大雨，龜山、蘆竹等區多處出現積、淹水，有民眾通報路面因水量過大而爆開。桃園市消防局表示，晚間有機車騎士因路面積水自摔，所幸意識清楚無生命危險。

桃園市政府消防局表示，晚間7時17分獲報，蘆竹區富國路二段及蘆宏路口有機車騎士因路面積水自摔；55歲施姓女騎士左膝疑似骨折、左小腿有撕裂傷，後面搭載的16歲黃姓少年手腳多處擦傷，2人皆意識清楚，給予骨折固定及止血包紮後送醫治療。

也有市民在網路發出淹水照，指稱富國路有很多路面因雨爆開，但經里長通報相關單位，目前狀況已解除；民進黨籍龜山區桃園市議員陳雅倫在臉書PO文表示，龜山區多處積淹水嚴重，已逐一通報，民眾行車務必注意安全。

淹水 桃園 機車騎士

延伸閱讀

新北強降雨 2男受困新店溪沙洲獲救無恙

國1竹北段自撞釀骨折 駕駛稱有開啟輔助駕駛

澎湖離島婦人骨折 海巡護送救援送醫

男洗腎無力腿軟倒路旁 中壢警暖心攙扶護送返家

相關新聞

疑天雨路滑！高雄BMW失控撞電線桿 駕駛受困被救出送醫

高雄市今天傍晚下起間歇性雨勢，林姓男子駕駛BMW行經鳳林二路時，疑天雨路滑，失控自撞電線桿，因巨大撞擊力，導致BMW車頭被撞爛、車身毀損，林受困車中動彈不得，警消趕抵，幸林意識清楚，送醫無生命危險。

想撩女主播被拒怒留言嗆「不用這麼跩」 叫車平台司機下場曝光

台北市議員柳采葳下午在議會質詢指出，一位新聞女主播日前使用叫車平台叫車，司機在車內想跟她聊天，下車時還傳訊息「妳很漂亮」，女主播嚇到把司機封鎖，對方竟惱羞成怒留2則留言嗆「跩什麼東西」令她心生恐懼。市長蔣萬安答詢指出，經查該平台違法沒有登記，已要求下架。

誇張！大里白髮伯撞路邊停車 「下車只看自己的車」秒開溜

台中市大里區國光路昨傳出肇事逃逸案，有網友PO出，一名貨車司機在擦撞路邊轎車後，下車查看自己貨車的車損狀況就逕自開車離去，引發公憤。警方說，已通知肇事車輛車主到案說明，詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

夫妻為酒駕罰單起爭執 怒點火燒床墊…員警救火也嗆傷

新北市陳姓男子今天下午與黃姓妻子2人為了酒駕罰單起爭執，丈夫一怒之下點火燒臥室床墊，員警獲報到場持滅火器救火也因吸入性嗆傷，與陳男夫妻2人共3人送醫。所幸3人均意識清楚，暫無生命危險。後續朝人為縱火案件方向偵辦。

內湖8市議員參選人帆布全遭殃 女沿路寫「王」還畫鬍鬚

年底選戰開跑，台北市內湖區成功路二段，沿線多名市議員參選人的競選帆布，昨天傍晚遭人以黑色筆塗鴉「王」字，還被畫上鬍鬚，不分黨派、現任或挑戰者都遭殃。內湖警分局接獲民代服務處通報後追查，鎖定住在附近的41歲薛姓女子，通知到案說明。

影／男子棄置「開光雞」還當場便溺 涉虐待動物遭重罰

雲林縣林姓男子近日將宗教儀式「開光雞」的白色公雞綑綁雙腳後，棄置在嘉義縣太保市一處養雞場前，引發雞農擔憂禽流感等傳染病入侵。嘉義縣家畜疾病防治所表示，林男涉及虐待及棄養動物，裁罰4萬5000元，若後續檢出高病原性禽流感病毒，最高將開罰100萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。