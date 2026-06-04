桃園豪雨市區積水 機車雙載自摔受傷

桃園市今天晚間下大雨，龜山、蘆竹等區多處出現積、淹水，有民眾通報路面因水量過大而爆開。桃園市消防局表示，晚間有機車騎士因路面積水自摔，所幸意識清楚無生命危險。

桃園市政府消防局表示，晚間7時17分獲報，蘆竹區富國路二段及蘆宏路口有機車騎士因路面積水自摔；55歲施姓女騎士左膝疑似骨折、左小腿有撕裂傷，後面搭載的16歲黃姓少年手腳多處擦傷，2人皆意識清楚，給予骨折固定及止血包紮後送醫治療。

也有市民在網路發出淹水照，指稱富國路有很多路面因雨爆開，但經里長通報相關單位，目前狀況已解除；民進黨籍龜山區桃園市議員陳雅倫在臉書PO文表示，龜山區多處積淹水嚴重，已逐一通報，民眾行車務必注意安全。