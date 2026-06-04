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新北強降雨 2男受困新店溪沙洲獲救無恙

中央社／ 新北4日電

受強降雨影響，新北市有兩名釣魚的男子今晚接近6時許，受困於新店溪河堤旁的沙洲。警方表示，經與消防隊員合力搜救後，兩人已經平安脫困，皆未受傷，無須送醫。

新北市政府消防局告訴中央社記者，傍晚5時43分，根據民眾報案，新店區新店溪中安大橋下，有2名男子受困在沙洲石頭上。民眾表示，受困者位於相對安全區，距離岸邊約30公尺。

消防局表示，晚間6時消防人員到場，並展開救援行動。約半小時後順利接觸到受困民眾，2名民眾並未受傷，不須送醫。消防局共派遣1大隊、1中隊、5分隊，共15車36人前往搶救。

新店警分局對於這起急難救助案表示，轄區安和派出所員警接獲報案後，由所長劉伊荏率4名員警前往搜索。後來與消防隊員目視，發現兩名男子受困中安大橋下沙洲。

警方說，消防隊員從新店溪上游處，順水流而下與民眾接觸後，順利救援成功。兩名受困男子分別為33歲李姓男子及36歲李姓男子，兩人為朋友關係，今天去受困地點釣魚，兩人均無受傷，無須就醫。

另外，受大雨影響，板橋區民生路靠近大漢橋下，晚上因為大雨宣洩不及產生積水。區長陳奇正接受中央社記者電訪表示，因為瞬間強降雨，區域排水容納量不足，有些雨水漫入人行道，但並未侵入家戶。他說，板橋區公所緊急動員堆置沙包，至晚上8時積水已經消退。

依據消防局統計，至晚上6時12分為止，有接獲報案的2處積水地區，分別是三重區重新路四段，積水約20公尺，深20公分。另一處為三重區自強路三段高速公路下方，現場積水7公分。

石頭 中央社

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