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想撩女主播被拒怒留言嗆「不用這麼跩」 叫車平台司機下場曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市議員柳采葳下午在議會質詢指出，一位新聞女主播日前使用叫車平台叫車，司機在車內想跟她聊天，下車時還傳訊息「妳很漂亮」，女主播嚇到把司機封鎖，對方竟惱羞成怒留2則留言嗆「跩什麼東西」令她心生恐懼。市長蔣萬安答詢指出，經查該平台違法沒有登記，已要求下架。

柳采葳指出，女主播收到司機留言，嗆聲當主播沒有什麼了不起啦，不用那麼跩啦。跩什麼東西？做人要懂得謙虛啦。愈有身分地位，愈要謙虛啦，不要一副看不起人」她打電話給叫車平台，希望轉告這一名司機不要再這樣做，否則會去報警。

柳采葳指出，一開始叫車平台說「會轉達」但女主播覺得有的可怕，因為是司機知道她家住在哪，在哪上班，女主播再要求平台提供司機的姓名等資料，想要去報警，但平台不願提供任何司機的資料。

柳采葳另點出一個問題，現在的電信業者，可以做到「雙向號碼遮蔽」遮蔽乘客的號碼，個資有保障，但很多叫車平台便宜行事，不想多花成本，直接使用傳統的外撥，就大喇喇把乘客的電話提供給司機，沒有保障乘客的個資。

蔣萬安指出，經過了解，這是一個不合法的叫車平台業者，也已經發文數發部以及金管會，中央也回覆並沒有查到該平台在國內的公司登記，會建議中央即刻下架，後續若確實有民眾受到像的威脅恐嚇，或是有安全上的疑慮，一旦報警，警方也會依法偵辦。

蔣萬安說，市府也會針對車隊管理，強制要求跟合法平台業者合作，只要是非法，就會請中央即刻下架，另外市府對車隊評鑑上，也會把確保乘客個資這部分，納入評鑑項目中。

台北市議員柳采葳。 圖／聯合報資料照片
台北市議員柳采葳。 圖／聯合報資料照片

一位新聞女主播日前使用叫車平台叫車，司機想撩妹，女主播嚇到把司機封鎖，對方竟惱羞成怒留言怒嗆「跩什麼東西」。圖／議員柳采葳提供
一位新聞女主播日前使用叫車平台叫車，司機想撩妹，女主播嚇到把司機封鎖，對方竟惱羞成怒留言怒嗆「跩什麼東西」。圖／議員柳采葳提供

蔣萬安 主播 柳采葳

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