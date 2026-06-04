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誇張！大里白髮伯撞路邊停車 「下車只看自己的車」秒開溜

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區國光路昨傳出肇事逃逸案，有網友PO出，一名貨車司機在擦撞路邊轎車後，下車查看自己貨車的車損狀況就逕自開車離去，引發公憤。警方說，已通知肇事車輛車主到案說明，詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

從網友今天上網PO出的影片看來，昨天下午1時許，有一輛藍色的貨車行經國光路時，直接撞上路邊停放的紅色轎車，由於衝擊力道大，紅色轎車往前撞擊前方的深藍色休旅車。貨車駕駛是一名白髮長者，他把貨車停放在休旅車前方，然後下車查看自己貨車前方車損狀況後，開車離去。

網友PO文表示，這位阿伯，大里國光路那麼大條也能撞到，而且還二台車，你也吸毒酒駕嗎？下車卻看自己的車，很有事吶！監視器拍不清楚車牌，只能請警察追蹤了 。

警方調查，貨車駕駛開車沿國光路二段往東明路方向行駛，行至事故地點不明原因擦撞停放路旁的2輛轎車後，逕自駛離現場，警方已通知肇事車輛車主到案說明，本起事故無人受傷，詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

警方呼籲駕駛人如遇交通事故，應立即停車、報警並依規定處理，切勿因心存僥倖選擇離開現場，否則不僅觸法，還將面臨吊扣駕照與罰鍰處分。警方強調，發生交通事故後應立即停留現場，並依規定報警處理，以免因肇事逃逸或其他違規行為而加重處罰。

台中大里國光路昨發生一輛貨車擦撞路邊紅色轎車（右），並波及前方深藍色休旅車（左）。圖／讀者提供
台中大里國光路昨發生一輛貨車擦撞路邊紅色轎車（右），並波及前方深藍色休旅車（左）。圖／讀者提供

台中大里國光路昨發生一輛貨車在擦撞路邊轎車後，下車僅查看自己貨車狀況就開車離去，引發網友公憤。圖／讀者提供
台中大里國光路昨發生一輛貨車在擦撞路邊轎車後，下車僅查看自己貨車狀況就開車離去，引發網友公憤。圖／讀者提供

台中市 長者

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