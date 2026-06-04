夫妻為酒駕罰單起爭執 怒點火燒床墊…員警救火也嗆傷

新北市陳姓男子今天下午與黃姓妻子2人為了酒駕罰單起爭執，丈夫一怒之下點火燒臥室床墊，員警獲報到場持滅火器救火也因吸入性嗆傷，與陳男夫妻2人共3人送醫。所幸3人均意識清楚，暫無生命危險。後續朝人為縱火案件方向偵辦。

新北市消防局今天下午2時6分獲報，新店區新烏路2段1處民宅發生火警，消防人車趕抵時，轄區屈尺派出所蘇姓員警已進屋持滅火器進行滅火，疑不慎吸入濃煙導致吸入性嗆傷，與屋主陳姓男子（51歲）及其妻黃姓女子（48歲）3人送往新店耕莘醫院。火埶由消防人員於下午2時30分撲滅。

據了解，這起火警並非意外，而是人為縱火，起因是陳男及其妻黃女2人為了陳男的酒駕罰單發生爭執，陳男因情緒激動，一怒之下涉嫌持打火機點火燒臥室床墊及床罩。

蘇姓員警持滅火器救火也疑因吸入性嗆傷，陳男夫妻2人預防性送醫。警方後續將涉嫌縱火的陳男於警詢後依公共危險罪嫌移送台地檢署偵辦。