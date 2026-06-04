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內湖8市議員參選人帆布全遭殃 女沿路寫「王」還畫鬍鬚

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

年底選戰開跑，台北市內湖區成功路二段，沿線多名市議員參選人的競選帆布，昨天傍晚遭人以黑色筆塗鴉「王」字，還被畫上鬍鬚，不分黨派、現任或挑戰者都遭殃。內湖警分局接獲民代服務處通報後追查，鎖定住在附近的41歲薛姓女子，通知到案說明。

警方調查，遭塗鴉的是成功路二段沿線兩處競選帆布；據了解，帆布上包括李明賢、王孝維、闕枚莎、游淑慧、高嘉瑜等8名參選人，臉部或周邊都被寫上「王」字、畫上鬍鬚。

文德派出所接獲通報後成立專案小組，調閱周邊監視器，並比對字跡、身形及行進路線，很快鎖定一名住在轄內的中年女子涉案，隨後將她查緝到案。

據了解，薛女供稱自己沒有特定政治立場，也不是特別熱衷政治，昨天購物後返家途中行經競選帆布，一時興起才拿筆塗鴉；警方目前未查出她針對特定黨派或特定候選人犯案。

警方表示，全案將依毀損及社維法送辦；由於毀損罪屬告訴乃論，刑責部分仍須視被害人是否提告，警方另依社維法處理。

41歲薛姓婦人在內湖塗鴉多名市議員參選人的競選帆布。記者廖炳棋／翻攝
41歲薛姓婦人在內湖塗鴉多名市議員參選人的競選帆布。記者廖炳棋／翻攝

內湖 高嘉瑜 李明賢

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