影／男子棄置「開光雞」還當場便溺 涉虐待動物遭重罰

雲林縣林姓男子近日將宗教儀式「開光雞」的白色公雞綑綁雙腳後，棄置在嘉義縣太保市一處養雞場前，引發雞農擔憂禽流感等傳染病入侵。嘉義縣家畜疾病防治所表示，林男涉及虐待及棄養動物，裁罰4萬5000元，若後續檢出高病原性禽流感病毒，最高將開罰100萬元。

嘉畜所表示，太保市一處養雞場近日通報，有人將「開光雞」綑綁棄置於養雞場前，立即派遣消毒車緊急消毒環境，並調閱監視器畫面追查，確認棄置雞隻者為雲林縣林姓男子，依法通知林男限期領回雞隻並到案陳述意見，但林男逾期未領回，也未提出合理說明。

嘉畜所指出，林男涉及虐待動物及棄養，依動保法裁罰4萬5000元，若後續驗出高病原性禽流感病毒，依動物傳染病防治條例最高可裁罰100萬元。此外，調查過程中發現林男在現場便溺，造成環境污染並影響周邊環境衛生，相關事證已移請環保主管機關依法查處。

嘉畜所說明，「開光雞」是道教或民間信仰儀式中作為開光、押煞、除穢用途的白公雞，儀式結束後遭人放生，但多數開光雞長期由人飼養，缺乏野外求生能力，遭棄置後面臨飢餓、車禍、疾病或遭其他動物攻擊等風險，呼籲宗教祭祀活動後應妥善安置。

嘉義縣太保市一處養雞場近日遭人棄養開光雞，負責人通報嘉義縣家畜疾病防治所，為避免禽流感立即啟動清消。記者黃于凡／翻攝

雲林縣林姓男子近日開車到嘉義縣棄置開光雞，還在養雞場門口隨地便溺。記者黃于凡／翻攝