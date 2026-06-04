新北女不慎落水載浮載沉！暖警跳下水救命 女感動稱：能跟警擁抱嗎

新北市海山警方日前接獲報案，1名林姓女子在板橋河濱公園不明原因自坡道處落水。警員趕抵現場發現斜坡處滿是泥濘，立即向林女堅定表示：「即便我們不認識，我也跳下來幫你。」最後順利將林女救起。林女還感動地詢問能否給警員一個擁抱。

據了解，這名落水的林姓女子5月30日下午4時許，獨自至板橋區河濱公園散心，不料卻在自行車道旁斜坡處不慎落水，路過民眾見狀趕緊報警。轄區海山分局埔墘派出所警員林純卉、陳彥霖、文聖派出所警員呂祈穎等6員趕赴現場，發現斜坡滿是泥濘，稍有不慎就會掉入河中。

警員見林女在水中載浮載沉，擔心其遭水流帶離岸邊，先透過民眾提供的水桶、繩子嘗試救援。警員林純卉還堅定的向林女說：「即便我們不認識，我也跳下來幫你。」隨後奮不顧身跳下水救援，並與陳、呂2警共同將林女拉上岸。讓林女感動地詢問能否給警員一個擁抱。

救護人員到場協助將林女送往亞東醫院檢查，所幸林女並無大礙，警方也聯繫家屬到醫院照護。警方呼籲，民眾在生活中難免遭遇壓力與低潮，若出現情緒困擾或異常徵兆，應善用心理諮商及相關社會資源，透過適當支持與陪伴，共同守護生命安全。

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