台南北區餐廳遭竊7萬元財物...竊賊疑從北偷到南 警調監視器追緝

台南市北區公園路一家餐廳昨天清晨遭到男姓竊賊闖入翻動抽屜，並抱走整個錢箱，店家將監視器影像上傳網路，提醒同業店家注意歹徒，並指出隔壁店家酒吧也在同個時間遭殃被偷不少錢；轄區第五警分局北門派出所表示，接獲報案，目前已經掌握犯嫌身份積極查緝中。

網友angellove80115昨晚11時許在社群媒體threads上發文指出，「沒有想到我們店也會有遭小偷的一天，今天6/3（三）傍晚我們廚師先到店裡準備上班，發現我們店裡的整個抽屜被翻過，然後錢箱整個被抱走，只留下poss機螢幕⋯看監視器是早上7點多來偷竊的，光天化日下大膽偷竊真有勇氣」。

店家上傳監視器影像提醒其他同業店家小心竊賊，網友紛紛表示「有看到桃園網咖很多間被偷 好像也是這個人」、「給板主這個人名字【林○○】 因為這個人我有去警局報案指認了，這個人專攻無人的時候直接偷 從台北昆陽偷到三重，新店，基隆」、「光天化日⋯好扯哦」。

北門派出所表示，警方獲報公園路店家財物遭竊，已依規定受理，初步統計店家財物損失約7萬元，目前已調閱周邊監視器並掌握犯嫌身分，積極查緝中。