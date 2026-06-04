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4月大男嬰喝完奶疑猝死 醫護搶救不治…檢警今相驗釐清死因

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

嬰兒示意圖。示意圖／Ingimage
嬰兒示意圖。示意圖／Ingimage

台中市大雅區昨天晚間一名年僅4個月大的男嬰，在喝完奶後，被家人發現突然失去呼吸心跳、全身癱軟，台中市消防局接獲報案後立即派員趕赴現場，給予必要急救處置並緊急送往台中榮民總醫院，無奈經醫護人員全力搶救後仍宣告不治。全案已由司法機關介入偵辦，檢察官預計於今天下午前往殯儀館進行相驗，以進一步釐清男嬰的確切死因。

台中市消防局指出，昨晚6時57分接獲民眾通報，指大雅區德勝路一處民宅內有幼童失去呼吸。救護人員趕抵現場後回報，該名4個月大男嬰並無明顯外傷，但呈現內科OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。救護人員現場立即實施心肺復甦術等必要急救處置，並火速載送往台中榮總搶救，可惜最終仍無法挽回幼小生命。

據了解，男嬰事發前曾在家中喝奶，隨後便被家人發現異狀；台中市社會局針對這起憾事，今日回應表示，根據醫院初步觀察，死亡男嬰的外觀並無明顯傷勢，不過因案件涉及兒少權益與生命安全，全案目前已由檢警機關指揮偵辦。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）表示，在接獲通報的第一時間，已立即派遣社工前往醫院及現場關懷並提供家屬必要協助。社會局強調，後續將持續追蹤關懷家屬狀況，並全力配合檢方調查，以釐清案情真相並依法處辦。

台中市大雅區昨晚一名年僅4個月大的男嬰，在喝完奶後猝死，檢察官預計今天下午前往殯儀館進行相驗。圖／本報資料照片
台中市大雅區昨晚一名年僅4個月大的男嬰，在喝完奶後猝死，檢察官預計今天下午前往殯儀館進行相驗。圖／本報資料照片

台中榮總 殯儀館 台中市

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