新北刑大經濟組長找下屬代簽逾萬筆公文...同事怒檢舉 新北警回應了

新北市刑大經濟組組長張惠慈日前遭同事檢舉，於參加警正班受訓期間涉嫌將自己的公務帳號、密碼提供給組內下屬，由下屬登入電子化平台系統代簽核1萬2000多筆公文。新北警督察室調查確認有行政瑕疵將依法懲處，並調查是否觸犯偽造公文書罪。

據了解，新北市刑大經濟組組長張惠慈，今年3月間接受為期4個月的警正班訓練，預計6月20日結訓歸隊。不料卻於受訓期間將自己的公務帳號、密碼提供給下屬，由下屬登入「金融資料調閱暨聯防通報電子化平臺審核流程表單」系統協助簽核1萬2000多筆公文，日前遭內部同仁向督察系統檢舉。

新北警督察室接獲檢舉後前往查察，經調閱系統資訊確認有行政瑕疵，將依警察人員獎懲標準：未依規定辦理代理簽名相關規定懲處，並追究有無涉及偽造公文書罪。

新北市刑大表示，經濟組組長疑有未符合金融資料調閱暨聯防通報電子化平台規定，刑大4月底例行稽核時即發現主管審核帳密有交他人使用情形，立即指派督察人員查處。若有違反「警察機關資通安全實施規定」等相關規範，將依規定究責，絕不寬貸。未來將持續教育並宣導所屬恪遵行政規範，遵從諸般規定，落實各項分層負責管理規章。