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2歲女童搬往台中遭生母同居男友虐死 南市府：檢討跨縣市兒保追蹤機制

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

近期台中市一名2歲女童疑遭母親同居人虐待致死案件，震驚社會，據傳出該名女童設籍在台南市，對此，南市社會局今證實，並對於幼童不幸離世深感痛心與不捨；南市府也強調，任何兒童遭受傷害都是社會共同的傷痛，將持續檢討精進兒少保護機制。

社會局說明，女童及母親曾居住在台南市，前年1月5日南市家庭暴力暨性侵害防治中心曾接獲通報，女童單獨被留在家中，隨即啟動兒少保護調查程序，經訪視及評估，女童當時僅4個月大，受照顧情形尚無安全疑慮，因此將案件列為兒少保護案件持續追蹤，並提供親職教育、育兒指導及相關物資協助。

隔年10月，女童與母親從台南搬往中部，先後曾在彰化、台中及南投等地居住，因其地址多次變動，也增添跨縣市服務追蹤與訪視難度。據悉，女童母親去年11月起與男友同居後，又在台中及南投來回搬家，今年1月返回台中居住。

社會局說明，台中市政府社會局去年12月僅依「脆弱家庭」通報，將案件轉回台南，並合併原有兒保案件續處，然而今年2月卻在台中發生不幸事件，事發後，南市家防中心第一時間也與台中市家防中心聯繫，確認女童另名年僅1歲的妹妹人身安全與生活照顧情形，並立即啟動保護安置機制。

社會局強調，為維護兒童司法權益，家防中心已依刑法第286條妨害幼童發育罪等，對女童母及其男友提出獨立告訴。

台南市政府則說，發生虐童致死案令人十分痛心，也再次凸顯高風險家庭跨縣市移動所帶來的服務銜接挑戰，女童與母親搬離台南後，當地警方有接獲2次通報，事實上可因當時的實際狀況以及幼童被不當對待的情形，而啟動更高層級的保護機制。

台南市政府也強調，為更加落實保護服務的執行及追蹤，南市府家防中心已進行制度檢討，訂定「兒少保護性案件再通報處理機制」，針對服務中再通報案件調查更嚴謹規範，另針對住居所不穩定、短暫跨縣市不斷移動之家戶，將重新檢視跨轄分工原則，以案發地作為調查單位，精進無縫接軌，落實保障兒少權益及安全。

台中市一名2歲女童疑遭母親同居人虐待致死，傳出女童設籍在台南市，對此，南市府今表示，發生虐童致死案令人十分痛心，兒少保護是社會共同責任。圖／本報系資料照
台中市一名2歲女童疑遭母親同居人虐待致死，傳出女童設籍在台南市，對此，南市府今表示，發生虐童致死案令人十分痛心，兒少保護是社會共同責任。圖／本報系資料照

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台南 台中 台中市 虐童

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