國1竹北段自撞釀骨折 駕駛稱有開啟輔助駕駛

國道1號北向竹北交流道今天上午發生自撞事故，一輛自小客車行經北向91公里處時，不明原因自撞分隔島，造成43歲陳姓駕駛右手骨折，車上6歲陳姓女童額頭輕微擦傷，2人均送往醫院治療，所幸無生命危險。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，事故發生於今天上午9時5分，陳姓男子駕駛自小客車行經國道1號北向91公里、竹北交流道路段時，疑因操作不慎自撞分隔島。陳男向警方表示，事發當時車輛有使用輔助駕駛系統。

警方指出，事故造成陳男右手骨折，車上6歲陳姓女童額頭輕微擦傷，兩人均由救護人員送往醫院診治。經實施酒測，陳男酒測值為0，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。事故占用部分車道，經相關單位到場處理後，於上午10時9分排除，恢復正常通行。

國道警方提醒，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

一輛自小客車行經北向91公里處時，不明原因自撞分隔島。圖／警方提供