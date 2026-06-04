2歲女童遭虐死 盧秀燕痛心要求重罰嚴懲 中市將檢視跨縣市通報

台中市近日發生一起2歲女童遭母親同居人虐死憾事，台中市長盧秀燕今天上午主持大甲國中地下停車場新建工程動土典禮時，對此案表達強烈痛心與不捨，盧秀燕強調，針對施暴者必須重罰嚴懲，並期盼司法能重懲虐童者，還給孩子公道，展現守護兒童的決心。

盧秀燕表示，據台中市家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）調查，該名不幸身亡的2歲女童，其家庭因經常搬家，流動性極高。該個案原本屬於台南市家防中心長期服務中的保護列管對象，後來搬遷至台中市。

盧秀燕在受訪時面色凝重地表示，「對於這個案子我們表示心痛不捨。」她指出，得知施暴者已被逮捕法辦，個人強烈要求必須重罰、嚴懲。盧秀燕呼籲，希望司法機關能夠重懲虐童者，彰顯社會公義，也展現司法守護孩子的堅定決心。

台中市社會局指出，台中市家防中心先前接獲警方通報該戶為脆弱家庭後，便立即通報原列管的台南市家防中心進行持續追蹤。然而，在兩縣市交接與追蹤的過程中，卻仍不幸發生憾事。社會局對此深感遺憾與不捨，承諾將針對跨縣市通報與銜接機制進行深刻檢視，全力維護兒少安全，目前已第一時間緊急安置受害女童的妹妹，確保其安全，並將全面檢視跨縣市的個案通報機制。

關於後續處置，社會局透露，女童於今年2月14日不幸身亡後，中市家防中心便在第一時間派遣社工前往醫院協助處理。為了避免次級悲劇，社工已同步協助安置女童的妹妹，目前已確認其安全狀況良好，將確保她獲得妥善的照顧與心理輔導。

台中市近日發生一起2歲女童遭母親同居人虐死憾事，台中市長盧秀燕今天對此案表達強烈痛心與不捨，強調施暴者必須重罰嚴懲。記者黑中亮／攝影

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