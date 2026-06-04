「丹水滾火鍋」無預警歇業引發欠薪恐慌！台中市勞工局將協助申請工資墊償

台中知名連鎖餐飲「丹水滾火鍋店」日前驚傳無預警歇業，負責人去向不明，除引發地方投資重創外，大批基層員工也面臨失業與可能面臨欠薪的斷生計危機，台中市勞工局表示，雖未接獲該事業單位勞工正式提出調解申請或積欠工資申訴，但已密切關注此案，一旦接獲申訴將全力予以協助，強力維護勞工權益。

台中市勞工局指出，針對丹水滾火鍋店歇業疑欠薪一案，若店家確實已停止營業，且後續清查有積欠員工工資、退休金或資遣費等情形，受害勞工依法可向勞工局申請「歇業事實認定」；經認定通過後，勞工可進一步向勞動部勞工保險局申請「工資墊償」，由政府基金先行墊付被雇主積欠的薪資，保障基本生活。

勞工局強調，收到受害員工線上或書面申請後，內部將會以最快速度審查並儘速安排調解會議，全力協助雙方處理爭議。為讓權益受損的員工能快速尋求協助，勞工局提醒勞工如有薪資、資遣費或其他勞資爭議問題，皆可向勞工局申請免費的勞資爭議調解服務。

傳統申請方式可採書面郵寄或傳真辦理，勞工只要填妥勞資爭議調解申請書，詳細載明訴求內容及勞資雙方基本資料後，掛號郵寄至「勞工局勞資關係科」（407台中市西屯區台灣大道3段99號惠中樓4樓），或直接傳真至04-22520417即可。