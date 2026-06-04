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澎湖離島婦人骨折 海巡護送救援送醫

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖七美離島羅廖姓婦人左側股骨折，經通報，昨天傍晚由澎湖海巡艇接手護送至馬公作進一步醫治。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區昨天下午3時45分許接獲七美衛生所通報，1名71歲的羅廖姓婦人，因左側股骨折急需後送就醫，通報澎湖海巡隊線上巡防艇前往協助後送，並同步通報第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。

澎湖海巡艇在下午近5時許抵達七美漁港，順利將病患接駁上艇後，在晚間6時35分許返抵馬公港，交由消防局救護車送往三軍總醫院澎湖分院就醫。

金馬澎分署今天表示，海巡單位全天候執勤，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，在接獲通報後立即前往應處；呼籲民眾如有需要協助，可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往處理。

澎湖 骨折 海巡署

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