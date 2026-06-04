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辣媽逛桃園統領遭陌生男尾隨 小編「絕不妥協」被讚爆

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市統領廣場昨傳女顧客在店內遭陌生男子尾隨，造成女顧客心裡惶恐，事件在網路引發熱議，而業者第一時間留言道歉並表明原因提供協助，成功接住顧客不安情緒，獲不少網友按讚認同。

一名女子在網路社群平台「Threads」分享影片，稱昨晚走進桃園統領廣場時，門口有一名陌生男子突然跟她打招呼，然後跟著她一起走進百貨公司，一路跟到二樓，當下內心很慌張，後來是趁對方視線移開時趕快逃走。她利用與人視訊機會錄影觀察身後男子行為，直言當下真的很害怕，也呼籲大家小心。

男子尾隨影片在網路引發熱議，有人表示桃園站前商圈人潮眾多，有人會站在騎樓狂推銷保養品，也有人會在火車站路口隨即搭訕「交朋友」，怪人也很多，落單女子要注意自身安全，避免走進小巷遭遇危險。

統領廣場也注意到女顧客貼文，第一時間道歉並接住對方不安情緒。

統領廣場小編留言表示，顧客的安全與購物體驗一直是公司非常重視的事項，對於顧客於館內感受到不安與不適，公司深感關切。若顧客願意提供當日發生的時間、狀況及相關資訊，將協助了解現場狀況並轉請相關單位確認。若未來在館內或館外遇到任何需要協助的情況，一定要立即向六樓服務台、保全人員或現場工作人員反映，將盡力提供協助。

統領小編留言吸引五百多人按讚，也有人留言「小編超讚的」，小編也回應「對此絕不妥協」。

統領廣場今受訪也說，統領非常重視顧客的感受與安全，不論館內外都有樓管、值班主管與保全不定時在巡查，如果遇到跟蹤騷擾可以就近專櫃、樓管或保全直接提出反應，將第一時間提供協助盡速處理。

桃園一名辣媽昨天逛站前商圈百貨逛遭陌生男子尾隨，百貨公司小編第一時間留言道歉及允諾協助處理，接住顧客不安情緒。本報資料照片
桃園一名辣媽昨天逛站前商圈百貨逛遭陌生男子尾隨，百貨公司小編第一時間留言道歉及允諾協助處理，接住顧客不安情緒。本報資料照片

桃園一名辣媽昨天逛站前商圈百貨逛遭陌生男子尾隨引發議論，不少人留言稱桃園站前商圈人潮眾多，形形色色的人都有，落單女子要小心。本報資料照片
桃園一名辣媽昨天逛站前商圈百貨逛遭陌生男子尾隨引發議論，不少人留言稱桃園站前商圈人潮眾多，形形色色的人都有，落單女子要小心。本報資料照片

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