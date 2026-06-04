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板橋失智老婦離家一天一夜 大溪警巡邏時眼尖尋獲助母子團圓
73歲張姓老婦因患有失智症，於6月2日17時許自新北市板橋區住處離家後未返家，家屬遍尋不著，焦急報案協尋，經過一天一夜，警方在大溪區大鶯路一帶時，發現一名老婦獨自坐在路邊，確認是失蹤的張姓老婦，結束走失驚魂記。
大溪分局指出，6月3日18時，中新派出所副所長楚慶權、巡佐朱晉德及警員黃智威執行巡邏勤務行經大鶯路一帶時，發現一名老婦獨自坐在路旁，神情落寞且略顯疲憊。員警見狀主動上前關心，發現老婦無法清楚表達身分及住處，經耐心詢問並查證身分後，確認為新北市通報協尋中的失蹤人口張姓老婦。
員警隨即將張婦帶返派出所休息，並提供飲水及關懷照護，同時聯繫家屬前來接回。張婦兒子劉男接獲通知後趕抵派出所，見到母親平安無恙，激動不已，頻頻向警方表達感謝。
大溪分局提醒，家中如有失智或易走失長者，應多加留意其日常動向，並可配戴聯絡資料手環、愛心布標或申請相關防走失服務，以利警方及時協助返家，避免發生意外。
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