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台東阿嬤遭撞腿卡車底！10多名熱心民眾合力抬車救人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市漢中街與咸陽街口今天上午7點多發生一起交通事故。一名約70歲婦人騎乘微型電動二輪車行經路口時，與一輛休旅車發生碰撞，婦人倒地後右腿卡在車底動彈不得。當時正值上班尖峰時段，附近民眾見狀紛紛停下腳步伸出援手，十餘人合力將車身抬起，成功協助婦人脫困。

據了解，當時休旅車由一名女性駕駛開車上班途中，行經路口準備右轉時，與騎乘微型電動二輪車的婦人發生擦撞。撞擊後，電動車倒地捲入車輪下方，婦人的右腿也受困車底，一度無法自行脫身。

事故發生後，現場民眾立即上前協助。起初僅有幾名路人嘗試抬車救人，但因車輛重量過重未能成功，隨著越來越多人加入救援行列，最後集結約10多名熱心民眾共同出力，才順利將受困婦人救出。

女駕駛的丈夫事後表示，看到這麼多陌生人主動幫忙，真的非常感動，也很感謝大家及時伸出援手，讓受傷的長者能盡快脫離困境，不必繼續承受痛苦。

消防救護人員到場後立即接手處置，所幸婦人意識清楚，經初步包紮後送往醫院治療。至於事故發生的確切原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

台東市漢中街與咸陽街口今上午發生車禍，一名婦人右腿受困休旅車底，現場10多名熱心民眾合力抬車救援，成功協助脫困。圖／民眾提供
台東市漢中街與咸陽街口今上午發生車禍，一名婦人右腿受困休旅車底，現場10多名熱心民眾合力抬車救援，成功協助脫困。圖／民眾提供

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