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信賴竟換來垃圾屋！桃園高齡房東遇惡意棄租「房客人間蒸發」

桃園電子報／ 桃園電子報

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房客惡意棄租後，潔白牆面佈滿不明焦黑與褐色流痕，客廳形同廢墟。（圖片／立達欣業有限公司）

隨著都會區租屋需求高漲，在租賃契約所建立的權利義務關係背後，人與人之間的信任卻持續面臨考驗。近日，桃園發生了一起惡意棄租事件。一名房客在無預警狀況下連同家屬人間蒸發，留給年邁房東的竟是一整間充斥著髒污、廢棄家具及不明液體痕跡的「垃圾屋」。這不僅反映該房客不負責任的一面，更折射出當前台灣租屋體制下，房東面對惡意侵權時的集體焦慮。

消失的房客，與被反鎖在門後的「家」

家住桃園的張太太（化名）今年已年逾六旬，這棟位於老舊公寓的物件，是她夫妻倆辛苦半輩子攢下的養老資產。當初透過親友介紹，將房子租給了一家兩口。在張太太眼中，這對年輕夫婦平日言談客氣，雖然偶爾遲交房租但總會補上，因此基於信任，張太太從未過度干涉對方的生活，更免去了定期巡視。

然而，這份體貼卻換來徹底的背叛。從今年初開始，該租戶開始慣性失聯。直到連續兩個月未收到房租，且鄰居反映該戶隱約飄散異味，張太太在多次聯絡無果後，只能在里長和警方的陪同下，皺著眉頭打開了那扇曾稱為「家」的門。撲面而來的惡臭與眼前景象，讓在場三人當場愣住。

原本潔白的牆壁上，不知為何留下了大片如同火燒、煤煙熏黑的焦黑痕跡，從窗框邊緣一路蔓延，牆面下半部更佈滿了液體流淌、乾涸後形成的褐色詭異條紋。地板上散落著來不及帶走的日常雜物、過期食品，以及厚重的油垢與泥沙。這對房客選擇了最不負責任的方式，在榨乾了房東的信任後悄然消失，將所有的清理責任，毫無保留重壓在一位老婦人肩上。

洗去空間的燻黑痕跡與陰霾，專業清潔團隊全副武裝直擊現場

「像這間房子的髒亂程度，用一般居家清潔的方式比較難徹底打理乾淨，要用特殊清潔劑才能確保洗淨污垢。」立達資深清潔人員表示，牆面黑色的熏痕與不明褐色污漬早已滲入牆體，需要透過專業藥劑進行軟化和去污處理，降低污染物殘留對居住環境造成的影響。至於散落各處的傢俱及雜物則必須逐一分類，依照可回收、不可回收項目分流，並依循相關規定完成後續清運。

清理現場中，清潔人員頭戴防護網帽、配戴高效能口罩和防護手套，在悶熱環境下持續搬運大型家具、老舊家電，以及堆積已久的生活雜物。由於長期堆積雜物的空間容易形成衛生死角，垃圾堆底部甚至可能孳生病菌、黴菌與病媒蚊蟲，所以除了需要將物品搬離現場，也仍須透過專業設備全面清潔及消毒，降低異味殘留、微生物滋生風險，讓居住環境逐步恢復原有的整潔。

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專業清潔團隊全副武裝進場，將滿屋的大型家具與垃圾分流清運，並準備進行深層消毒。（圖片／立達欣業有限公司）

租屋市場問題的冰山一角  惡意棄租背後的法制漏洞與房東焦慮

隨著一車車廢棄物陸續清運離開，原本被厚重污垢覆蓋的地面逐漸顯露原貌，屋內採光也變得明亮許多。對長期承受租賃糾紛壓力的屋主而言，這場清理工程不只是空間整理，更像是替一段令人疲憊的經歷劃下句點。當房屋逐步恢復整潔，原本緊繃的神情亦終於稍稍放鬆，露出久違的安心神色。

張太太的房屋如今在立達清潔團隊的專業搶救下，告別了焦黑與惡臭的環境。然而，這棟房子所經歷的創傷可以靠洗劑與汗水抹去，但老房東心中那份對人性的信任，恐怕需要大環境法制的健全，才能真正迎來痊癒的一天。

然而，這場清理工程所處理的不只是滿屋垃圾與污漬，更反映出許多房東面對惡意棄租時難以言說的無力感。當房客失聯、租金中斷，房東往往必須在法律程序與房屋維護成本之間承受雙重壓力。

在現行法律體制下，當房客開始欠租或失聯，房東並不能直接開門換鎖、清空房屋，否則極可能反被房客控告侵入住宅或竊盜罪。房東必須經歷漫長的法律程序：催告、終止契約、提起民事訴訟要求返還房屋、等待判決確定，最後申請法院強制執行。在這期間，房東不僅拿不到一毛租金，還要承擔房屋可能被進一步破壞的風險。即便最終收回了房屋，面對屋況殘破不堪的局面，動輒數萬元的專業清潔費、家具修繕費，早已超過了當初收取的兩個月押金。

而那些拍拍屁股走人的壞房客，由於名下通常無可供執行的財產，房東縱使打贏官司拿到了「債權憑證」，也僅僅是一張毫無實質補償作用的紙張。這種「贏了官司、賠了老本」的集體困境，正是不斷推升房東防禦心理、導致租屋市場對特定族群更加挑剔的根本原因。

本文章來自《桃園電子報》。原文：信賴換來一屋廢墟 桃園高齡房東遇惡意棄租

房東 桃園 租屋 房客

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