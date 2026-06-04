所幸在警察的合力攙扶下順利護送男子返家。圖：讀者提供

桃園市一名69歲葉姓男子日前晚間23時30分許洗腎結束後搭乘計程車返家，下車後正要步行返家時，突然雙腿無力跌倒在地，熱心計程車司機見狀也立即上前關心並報警請求協助，所幸在警察的合力攙扶下順利護送其返家。

雖然返家距離僅短短50公尺，葉男卻數度因體力不支幾乎跌倒。圖：讀者提供

中壢警分局龍興派出所說明，巡官副所長覃筱蘭、警員嘺俊甫及鄧敬豪於日前晚間執行勤務時，接獲計程車司機報案，稱中壢區中山東路三段有民眾跌倒需要協助，員警隨即趕赴現場，發現葉男倒臥於路旁，神情虛弱且無法自行起身。在確認葉男意識清楚、身上無明顯外傷後，員警擔心因晚上昏暗，周遭車流量大，為避免發生其他危險，便合力攙扶其返家休息。雖然返家距離僅短短50公尺，葉男卻數度因體力不支幾乎跌倒，員警一路耐心陪伴、小心攙扶，最終平安將其護送返家。葉男對於計程車司機及警方即時伸出援手相當感激，頻頻表達謝意。

中壢分局長林鼎泰表示，警方秉持「視民如親」的服務精神，除維護治安與交通外，也會關懷協助有需要的民眾。民眾若遇身體不適、突發疾病或緊急醫療狀況時，應優先撥打119尋求專業救護協助；如有其他急迫需要警方到場協助情形，請撥打110報案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男洗腎無力腿軟倒路旁 中壢警暖心攙扶護送返家