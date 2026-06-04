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中警跨縣市助尋回護照 韓籍遊客感動返警所致謝
台中警方日前接獲一名韓國籍女遊客報案稱，來台旅遊發現護照遺失，經員警分析疑似遺落在南投日月潭風景區，經向當地警方確認已拾獲護照，成功取回後女遊客返回警局大讚台灣警察溫暖。
台中市警局第一分局今天表示，大誠分駐所於今年5月25日晚間6時30分，接獲20多歲韓國籍尹姓女子前往報案，她表示於旅遊期間不慎遺失護照，擔心影響後續行程及返國安排，請求警方協助。
經員警了解，尹女當日前往南投縣日月潭風景區旅遊，返抵台中後發現護照遺失，由於人生地不熟，加上擔憂後續行程受影響而報案。
員警以英文詢問其行程動線及停留地點，研判護照極有可能遺落於日月潭風景區，隨即聯繫當地相關單位協助查詢。
透過員警多方聯繫後，南投縣警局集集分局日月潭派出所確認有民眾拾獲護照並送交派出所保管，經核對相關資料後，確認正是尹女所遺失，尹女得知消息後，立即前往日月潭領回護照。
事後尹女為感謝警方協助，還特地返回大誠分駐所向員警表達謝意，對台灣警方協助及服務留下深刻印象，並大讚台灣警察的溫暖與效率。
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