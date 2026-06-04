中警跨縣市助尋回護照 韓籍遊客感動返警所致謝

隨著都會區租屋需求高漲，在租賃契約所建立的權利義務關係背後，人與人之間的信任卻持續面臨考驗。近日，桃園發生了一起惡意棄租事件。一名房客在無預警狀況下連同家屬人間蒸發，留給年邁房東的竟是一整間充斥著髒污、廢棄家具及不明液體痕跡的「垃圾屋」。這不僅反映該房客不負責任的一面，更折射出當前台灣租屋體制下，房東面對惡意侵權時的集體焦慮。

2026-06-04 11:03